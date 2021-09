HomePod 15.1 beta 1 ramène le support Lossless et Dolby Atmos

in

Un jour après la sortie d’iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 et tvOS 15, Apple a de nouveau commencé son cycle bêta avec la mise à jour du premier point de tous ces systèmes d’exploitation. HomePod, bien sûr, a également été mis à jour avec la version 15.1 bêta du logiciel HomePod, et il ramène enfin Lossless et Dolby Atmos avec la prise en charge de Spatial Audio.

En mai, lorsque Apple a annoncé l’ajout de Lossless et Dolby Atmos avec Spatial Audio à ses appareils, il n’était pas clair si le HomePod serait mis à jour ou non. Lorsque la fonctionnalité a été lancée avec iOS 14.6, la société a expliqué que HomePod et sa version mini recevraient ces fonctions dans une future mise à jour.

Après la WWDC21, rien n’a été ajouté à la première bêta. Puis, lors de la sortie de la troisième version, . a repéré la prise en charge de Lossless sur l’application Home, qui a ensuite été supprimée avec une nouvelle version.

Quelques versions bêta plus tard, Apple a non seulement ramené le support Lossless, mais il a également indiqué que Dolby Atmos arrivait sur le HomePod. Proche de sa version RC, la société a supprimé toutes les références à ces deux fonctions et ne les a pas lancées avec la version logicielle officielle 15.

Maintenant, enfin, il semble qu’Apple prépare le support Lossless et Dolby Atmos car il apparaît maintenant pour tous ceux qui utilisent la version 15.1 bêta du logiciel HomePod ainsi que iOS 15.1/iPadOS 15.1 bêta 1.

Voici comment activer ces fonctionnalités :

Ouvrez l’application Accueil Cliquez sur l’icône Accueil dans le coin supérieur gauche Choisissez « Paramètres d’accueil » puis cliquez sur votre profil Dans « Médias », cliquez sur l’onglet « Apple Music » Basculez sur « Audio sans perte » et « Dolby Atmos »

Apple explique également ce que fait chaque bascule :

Audio sans perte : Les fichiers audio sans perte préservent chaque détail du fichier d’origine. L’activer consommera beaucoup plus de données. Dolby Atmos : Lisez les chansons prises en charge en Dolby Atmos et dans d’autres formats Dolby Audio.

Avez-vous mis à jour vers la version 15.1 bêta 1 ? Avez-vous pu écouter des chansons en qualité Lossless et Dolby Atmos ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :