HomePod est maintenant épuisé sur l’Apple Store américain, après son arrêt il y a trois mois

Apple a annoncé l’arrêt du HomePod d’origine en mars, Apple concentrant ses efforts sur le HomePod mini. Le produit a été répertorié comme disponible « jusqu’à épuisement des stocks » depuis cette date.

Le modèle gris sidéral s’est vendu quelques jours après l’annonce. Le modèle blanc est resté disponible à l’achat (prix inchangé) jusqu’à aujourd’hui, du moins aux États-Unis.

La page du produit HomePod sur la boutique en ligne n’a pas encore été supprimée. Cela suggère qu’il peut y avoir encore du stock à traiter, dans des endroits sélectionnés. Par exemple, le HomePod gris sidéral est toujours répertorié comme disponible au Royaume-Uni.

Lorsque l’iMac Pro a été abandonné, toutes les références au modèle ont été supprimées de la boutique en ligne quelques heures après la rupture de stock.

Les deux options de couleur de HomePod sont maintenant en rupture de stock aux États-Unis

Depuis sa création, le HomePod a été salué pour sa qualité sonore et critiqué pour son prix élevé. Le HomePod a été lancé à 349 $ et a été ramené à 299 $ par an après son lancement.

Malgré son arrêt, Apple a en fait déployé de nouvelles fonctionnalités pour le produit qui en font un choix plus convaincant pour les cas d’utilisation de cinéma maison. Les fans du HomePod espèrent qu’Apple développera un éventuel successeur. Le HomePod mini est un haut-parleur intelligent beaucoup plus accessible, au prix de 99 $, mais ne rivalise pas avec les performances sonores du plus grand HomePod.

Un dirigeant d’Apple a récemment déclaré que la société s’engageait à fabriquer d’excellents produits audio pour la maison. Bloomberg a signalé qu’Apple travaillait sur un décodeur, une caméra et un haut-parleur intelligent pour le salon.

