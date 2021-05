HomePod et HomePod mini pour prendre en charge Apple Music Lossless

Après une semaine de controverses, Apple a publié une page d’assistance contenant tout ce que les utilisateurs doivent savoir sur Apple Music Lossless. Par exemple, nous avons maintenant découvert que HomePod et HomePod mini recevront une mise à jour logicielle à l’avenir pour prendre en charge Lossless de manière native.

Voici exactement ce que dit Apple à propos de la prise en charge du HomePod et du HomePod mini pour l’audio sans perte:

HomePod et HomePod mini utilisent actuellement AAC pour assurer une excellente qualité audio. La prise en charge de lossless sera disponible dans une future mise à jour logicielle.

Bien que nous sachions maintenant que tous les modèles de HomePod recevront une prise en charge de l’audio sans perte, il n’est toujours pas clair si vous aurez besoin d’une paire de HomePods pour activer cette qualité supérieure ou si un seul haut-parleur intelligent suffit. Par exemple, HomePod mini ne prend pas en charge Dolby Atmos. Le HomePod original le fait avec des vidéos, au moins, avec une paire.

Sur cette page, Apple réaffirme qu’aucun de ses produits AirPod et Beats ne peut diffuser sans perte via Bluetooth.

Les écouteurs sans fil AirPods, AirPods Pro, AirPods Max et Beats utilisent le codec Bluetooth AAC d’Apple pour assurer une excellente qualité audio. Les connexions Bluetooth ne prennent pas en charge l’audio sans perte.

À propos des AirPods Max, Apple confirme qu’il ne diffuse pas sans perte et Hi-Res Lossless via Bluetooth, mais avec le câble audio Lightning vers 3,5 mm, ce casque offrira une «qualité audio exceptionnelle, cependant, compte tenu de la conversion analogique-numérique du câble. , la lecture ne sera pas complètement sans perte. »

Apple précise également que la diffusion de radio, la radio en direct, le contenu à la demande d’Apple Music 1 et les clips musicaux ne prendront pas en charge l’audio sans perte. Les achats iTunes ne peuvent pas non plus être téléchargés à nouveau sans perte, car ils sont uniquement disponibles à partir du catalogue Apple Music.

La société souligne également qu’en écoutant la qualité Hi-Res Lossless, l’utilisateur aura besoin d’un convertisseur numérique-analogique externe. Pour écouter Lossless 24 bits / 48 kHz, les utilisateurs auront besoin d’une connexion filaire à des écouteurs, des récepteurs ou des haut-parleurs amplifiés avec un appareil Apple compatible. Apple Music Lossless sera lancé en juin.

