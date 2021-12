HomePod Mini aide Apple à presque doubler sa part de marché des haut-parleurs et écrans intelligents

Amazon continue de dominer le marché des haut-parleurs intelligents et des écrans intelligents avec des appareils comme l’Echo Dot et l’Echo Show, mais Apple a presque doublé sa part de marché dans ce segment grâce au HomePod mini, selon le cabinet d’études Strategy Analytics.



Strategy Analytics estime qu’Apple a livré 4 millions de haut-parleurs intelligents au troisième trimestre 2021, représentant 10,2 % du marché combiné des haut-parleurs intelligents et des écrans intelligents. Le Nest Mini de Google était l’appareil le plus vendu du segment, suivi du HomePod mini et de l’Echo Dot de quatrième génération d’Amazon, a déclaré la société de recherche.

En comparaison, la part de marché d’Apple pour les haut-parleurs et les écrans intelligents était estimée à 5,9 % au cours du trimestre de l’année dernière, avant le lancement du HomePod mini.



Apple est désavantagé dans ce rapport particulier, car il n’est pas en concurrence sur le marché des écrans intelligents. Dans sa dernière newsletter, Mark Gurman de Bloomberg a exprimé sa conviction qu’Apple devrait lancer un iPad plus grand comme hub domestique pour concurrencer des appareils comme l’Echo Show 15. On ne sait pas si Apple sortira un jour un tel appareil, mais Gurman l’a fait plus tôt cette année. qu’Apple explorait les futurs iPad avec des écrans plus grands.

Quant au HomePod mini, le haut-parleur à 99 $ n’a pas été mis à jour depuis son lancement en octobre 2020, au-delà de l’obtention de nouvelles couleurs jaune, orange et bleu. Sur la base de l’augmentation de la part de marché d’Apple, l’actuel ‌HomePod mini‌ semble rester un succès.

