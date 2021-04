HomePod mini deal atteint 89 $, chargeurs Apple Mophie, plus

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont soulignées par une réduction rare sur Apple HomePod mini à un nouveau bas de 89 $, bornes de recharge sans fil mophie de 95 $et les écouteurs Beats Solo Pro à 145 $. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

HomePod mini voit une offre rare à un nouveau plus bas historique à 89 $

Verizon Wireless propose désormais Apple HomePod mini pour 89 $. Atteignant normalement 99 $, l’offre d’aujourd’hui représente l’une des toutes premières réductions de tout type sur le dernier haut-parleur intelligent d’Apple et marque un nouveau plus bas historique.

HomePod mini offre un moyen compact d’apporter Siri, Apple Music et le contrôle de la maison intelligente dans votre espace dans un design familier et enveloppé de tissu. Outre les coloris blanc ou noir, il y a un pavé tactile en haut pour ajuster la lecture audio ainsi que le transfert rapide de la musique, grâce à l’inclusion de la nouvelle puce U1 d’Apple. Regardez de plus près notre couverture ici.

Tapis de chargement sans fil 4 en 1 de mophie maintenant en vente

Amazon propose actuellement le tapis de chargement sans fil 4 en 1 mophie pour 123 $. Atteignant normalement 150 $, l’offre d’aujourd’hui représente 26 $ d’économies, représente quelques centimes sous notre précédente mention Amazon et marque l’un des meilleurs prix à ce jour.

En tant que l’un des derniers ajouts à l’écurie de chargeurs de mophie, son nouveau tapis 4 en 1 arrive avec la possibilité de compléter tout l’équipement de votre kit Apple. Avec quatre pads Qi 10 W différents, vous pourrez faire le plein d’une paire d’iPhones aux côtés de deux paires d’AirPods ou d’autres écouteurs. Il y a aussi un port USB à l’arrière pour brancher une rondelle de chargement Apple Watch pour faire le plein d’un cinquième appareil. Apprenez-en plus dans notre examen pratique, puis achetez un autre modèle chez 95 $ ici.

Économisez jusqu’à 37% sur les écouteurs Beats ANC et les écouteurs de sport

Woot propose actuellement les écouteurs à réduction de bruit sans fil Beats Solo Pro dans différents styles de 145 $. En baisse par rapport au tarif initial de 300 $, vous paierez actuellement 230 $ sur Amazon avec l’offre d’aujourd’hui battant la vente concurrente Best Buy de 15 $ et correspondant à notre mention précédente pour le prix le plus bas de l’année.

Beats Solo Pro est équipé de plus de 22 heures de lecture de musique aux côtés de toutes les notes de conception habituelles de la marque. En plus de la puce H1 d’Apple pour un couplage rapide, vous pourrez également compter sur la suppression active du bruit pour bloquer le monde qui vous entoure lorsqu’il est temps de vous concentrer. Achetez une autre paire à partir de 60 $ ici.

Meilleures offres de reprise

. garde également un œil sur toutes les meilleures offres d’échange sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou dirigez-vous simplement vers notre partenaire d’échange directement si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils usagés contre de l’argent et soutenir . en cours de route!

Abonnez-vous à la chaîne YouTube 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore!

Examen et cadeau EPOS H3: mon nouveau casque de jeu filaire préféré [Video]

Pratique avec les nouveaux supports de charge sans fil Aukey Aircore [Video]

Corsair K65 RGB Mini Review: Le clavier à 60% le plus rapide [Video]

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: