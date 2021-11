HomePod mini désormais disponible en Italie ; de nouvelles couleurs en Australie, en Allemagne et en Nouvelle-Zélande

Mettre à jour: L’histoire a été mise à jour pour refléter le fait que le HomePod mini est désormais disponible en Italie, ainsi que de nouvelles options de couleur en Australie, en Allemagne et en Nouvelle-Zélande.

Au début du mois, Apple a commencé à vendre le HomePod mini dans trois nouvelles couleurs aux États-Unis. Aujourd’hui, la société étend la disponibilité de ces options en Australie et en Nouvelle-Zélande et rend le produit disponible en Italie pour la toute première fois.

HomePod mini de nouvelles couleurs orange, jaune et bleu ont été dévoilées lors de l’événement « Unleashed » d’Apple en octobre, où la société a également annoncé les nouveaux MacBook Pro M1 Pro et M1 Max ainsi que les AirPod de troisième génération.

Puis, une semaine plus tard, la société a commencé à vendre HomePod mini dans ces nouvelles options aux États-Unis, au Canada, en Chine, à Hong Kong, au Japon et à Taïwan.

Apple prévoit également de lancer le HomePod mini en orange, jaune et bleu en Autriche, en France, en Inde, en Irlande, en Espagne et au Royaume-Uni d’ici la fin novembre, ce qui pourrait arriver n’importe quel jour à partir de maintenant.

Hier, un rapport du blog italien iSpazio a déclaré que le haut-parleur intelligent d’Apple serait disponible en Italie à partir d’aujourd’hui, ce qui est maintenant le cas.

Le HomePod mini a été dévoilé par la société en 2020, après la sortie du controversé HomePod pleine grandeur. À l’époque, voici comment l’entreprise décrivait le produit lors de son dévoilement :

« HomePod mini a tout ce que les clients veulent dans un haut-parleur intelligent – un son incroyable pour écouter de la musique, un assistant intelligent de classe mondiale qui offre une expérience personnelle à chaque membre de la maison, et comme chaque produit Apple, il est conçu avec confidentialité et sécurité dans l’esprit », a déclaré Bob Borchers, vice-président du marketing mondial des produits d’Apple. « HomePod mini est l’enceinte intelligente ultime pour tous ceux qui possèdent un appareil Apple. Il fonctionne sans effort avec l’iPhone pour transférer de la musique, répondre aux appels ou fournir des suggestions d’écoute personnalisées, élever le son de l’Apple TV, jouer de la musique à partir d’un Mac et bien plus encore. Il y a beaucoup d’innovations Apple dans un si petit haut-parleur, le tout à un prix abordable.