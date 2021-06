HomePod mini maintenant disponible en Nouvelle-Zélande

Mettre à jour: Le 22 juin, Apple a également commencé à vendre des HomePod mini en Nouvelle-Zélande.

Lors du premier événement Apple de l’année, en avril, la société a annoncé qu’elle allait étendre son mini haut-parleur intelligent HomePod à quelques pays supplémentaires. Aujourd’hui, il arrive en Autriche et en Irlande.

Après avoir abandonné le HomePod d’origine il y a trois mois, Apple a annoncé qu’il allait se concentrer sur le HomePod mini. Voici ce que l’entreprise disait à l’époque :

« Le HomePod mini est un succès depuis ses débuts à l’automne dernier, offrant aux clients un son incroyable, un assistant intelligent et un contrôle intelligent de la maison, le tout pour seulement 99 $. Nous concentrons nos efforts sur HomePod mini. Nous interrompons le HomePod d’origine, il continuera d’être disponible jusqu’à épuisement des stocks via l’Apple Store en ligne, les Apple Store et les revendeurs agréés Apple. Apple fournira aux clients HomePod des mises à jour logicielles, un service et une assistance via Apple Care.“