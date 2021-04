HomePod mini met HomeKit et Siri dans chaque pièce de votre maison – .

Il y a eu beaucoup de discussions sur la décision d’Apple d’abandonner le HomePod original et sa relation avec ce que deviendra l’avenir de la stratégie d’Apple pour la maison. Je vous recommande vivement de lire l’article de Zac Hall sur ce sujet. Cette semaine, je veux examiner les aspects positifs de la situation d’Apple avec sa stratégie Home. Après avoir rempli ma maison de minis HomePod, j’ai maintenant découvert à quel point il est essentiel d’avoir un assistant domestique à commande vocale dans chaque pièce pour votre maison. Lisez la suite pour savoir pourquoi, malgré un haut-parleur de musique de qualité inférieure, le HomePod mini et le HomeKit sont parfaitement adaptés l’un à l’autre.

HomeKit Hebdomadaire est une série axée sur les accessoires pour la maison intelligente, les trucs et astuces d’automatisation et tout ce qui concerne le cadre de la maison intelligente d’Apple.

J’ai commandé six – oui, six – minis HomePod lorsqu’ils sont passés en précommande. Être quelqu’un qui aime essayer les nouvelles technologies et qui a déjà une maison pleine d’équipement HomeKit semblait être une évolution naturelle dans mon environnement de maison intelligente. Après avoir passé quelques mois à avoir accès à Siri et HomeKit dans presque toutes les pièces de ma maison, je suis maintenant convaincu que c’est le produit parfait au prix idéal pour les projets d’Apple de dominer la maison.

HomePod mini et HomeKit rendent Siri incroyablement fiable

Avoir accès à HomeKit sans avoir à penser à la proximité d’un iPhone ou d’une Apple Watch change la donne. Parce que nous avons HomeKit dans presque toutes les pièces de notre maison, il est devenu très utile d’interagir avec lui dans le même espace. Mes enfants se sont habitués à allumer et éteindre leurs lampes contrôlées par une prise intelligente, à jouer à Apple Music ou à allumer leurs machines à bruit blanc à l’heure du coucher.

Lorsque HomeKit est disponible sans avoir besoin d’un appareil dans votre poche ou de crier dans toute la maison, tout devient plus fluide et naturel. Je déteste utiliser Siri sur mes appareils iOS, mais les utiliser via un HomePod est une expérience incroyable. Vous avez une inspiration pour écouter une chanson? Siri me le cloue presque à chaque fois. Vous voulez allumer des lumières extérieures? Ne vous inquiétez pas de saisir votre iPhone et d’être aspiré dans vos notifications – demandez simplement à Siri sur HomePod mini et revenez à ce que vous faisiez. Si vous avez été frustré par Siri sur iOS, vous devez découvrir à quel point l’assistant vocal d’Apple est plus fiable sur HomePod mini.

Un son assez bon pour Apple Music

Le HomePod mini sonne-t-il presque aussi bien que le gros HomePod? Ce n’est même pas proche, mais c’est toujours un excellent son à mes oreilles. Je ne suis pas un audiophile et je n’ai pas l’intention de le devenir. La grande majorité des gens ne le sont pas non plus. Si vous vous souvenez bien, nous avons tous abandonné les CD de qualité supérieure pour les MP3 malgré la différence de qualité. Si vous voulez un son de qualité supérieure, vous ne regardez probablement même pas le HomePod mini. Le HomePod mini est l’appareil parfait pour les personnes qui souhaitent avoir Apple Music, Siri et HomeKit dans chaque pièce.

Prix ​​assez proche pour les fans d’Apple

L’Echo Dot est-il moins cher que le HomePod mini? Vous pouvez acheter trois points d’écho pour environ ce que vous dépenserez pour un seul HomePod mini. Cependant, les membres de l’écosystème Apple n’ont jamais eu le coût le plus bas. Lorsque vous voulez être tout à fait dans les produits Apple et l’écosystème iCloud, vous êtes prêt à payer un peu plus cher pour cela. Si vous êtes prêt à dépenser de l’argent supplémentaire pour les caméras vidéo sécurisées HomeKit, vous serez prêt à dépenser de l’argent supplémentaire sur un HomePod mini. Ce n’est pas différent de vouloir acheter un iPad là où il existe des tablettes moins chères, même lorsque ces tablettes ont accès à peu près aux mêmes applications.

Prise en charge des threads

Thread est apparu au cours de la dernière année comme le dernier moyen pour les appareils domestiques intelligents de communiquer. Apple a intégré la prise en charge du protocole avec le HomePod mini, et nous voyons une variété de produits tiers pour la maison intelligente d’Eve et Nanoleaf introduire une prise en charge. Consultez notre plongée approfondie sur Thread pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles vous devriez être enthousiasmé par la technologie.

Récapitulez sur HomePod mini et HomeKit

Si le HomePod d’origine a été conçu pour offrir le meilleur son pour Apple Music, le HomePod mini est le meilleur moyen d’accéder à HomeKit avec un excellent support Apple Music. Ce produit est positionné pour mettre Siri dans chaque pièce, et il atteint cet objectif. Si vous avez été sur la clôture de HomePod mini et HomeKit, je vous recommande vivement de faire cet investissement.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: