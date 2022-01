HomePod Mini serait désormais lancé dans sept pays, dont le Danemark et la Norvège

Au cours du week-end, il a été signalé qu’Apple testait la prise en charge de la langue suédoise pour Siri sur le HomePod mini depuis au moins deux mois, et maintenant d’autres rapports affirment que des tests sont également en cours pour le danois et le norvégien.



Sur la base de ces rapports, il est probable qu’Apple envisage de lancer le HomePod mini dans plusieurs pays nordiques cette année, dont la Suède, le Danemark et la Norvège. Siri prend déjà en charge le suédois, le danois et le norvégien sur iOS, mais Apple teste toujours ces langues sur le HomePod mini pour s’assurer qu’il offre la meilleure expérience possible.

Il est également probable qu’Apple lancera le HomePod mini aux Pays-Bas, en Belgique, en Suisse et en Russie cette année, car l’orateur a pris en charge les langues parlées dans ces pays dans le cadre d’une mise à jour logicielle publiée en décembre.

La liste complète des pays où le HomePod mini serait lancé cette année jusqu’à présent:

Belgique Pays-Bas Suisse Russie Suède Danemark Norvège

Sorti pour la première fois en octobre 2020, le HomePod mini est actuellement disponible aux États-Unis, en Australie, en Autriche, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, à Hong Kong, en Inde, en Irlande, en Italie, au Japon, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en Espagne, à Taïwan et Le Royaume-Uni.

Apple a commencé à proposer le HomePod mini dans les couleurs jaune, orange et bleu en novembre 2021.