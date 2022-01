HomePod mini teasé pour une expansion plus large en 2022

Apple a laissé entendre qu’il pourrait lancer le HomePod mini dans davantage de pays en 2022. Après avoir ajouté la prise en charge de nouvelles langues au haut-parleur intelligent, il semble que la Suède pourrait bientôt recevoir le produit.

Selon Teknivecka, Apple a testé le HomePod mini en Suède. Le site dit avoir reçu plusieurs conseils de personnes qui testent le produit dans le pays.

Comme le montre une vidéo, un HomePod mini répond en suédois, ce qui est actuellement impossible, car la société ne prend pas en charge la langue sur les logiciels actuels. La publication note que le soutien suédois semble être « dans quelques mois », car les tests durent depuis huit semaines et que Siri a toujours du mal à répondre à des questions simples.

Après la sortie de tvOS 15.2 le mois dernier, en plus d’ajouter la prise en charge d’Apple Music Voice Plan, la mise à jour a permis les langues néerlandaise et russe pour Siri sur le HomePod, suggérant que HomePod mini arrive bientôt dans plus de pays.

Avec cela, au moins trois nouveaux pays préparent le lancement du mini HomePod : la Russie, les Pays-Bas et la Suède.

Le blog thaïlandais AppleForward a également des raisons de croire qu’Apple pourrait également préparer le lancement du produit en Thaïlande, car le site Web de l’entreprise affiche une mini page HomePod. Cependant, lorsque vous cliquez dessus, une page d’erreur apparaît.

Récemment, la même chose s’est produite dans le magasin brésilien. Apple montrait une mini section HomePod, non traduite et non cliquable. Que ce soit juste un bug, une chose est sûre : alors que le produit d’origine a échoué en termes de ventes, Apple a fait de gros efforts pour faire de son mini haut-parleur intelligent un succès comme il peut l’être.

Vous pouvez trouver ci-dessous la vidéo du HomePod répondant à une question en suédois. Êtes-vous impatient de voir le produit s’étendre à d’autres pays ? Partagez vos pensées dans la section des commentaires.

