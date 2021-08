HomePod mini vs Amazon Echo Dot : lequel acheter ?

Le mini haut-parleur intelligent d’Apple

Le HomePod mini est le point de vue d’Apple sur le haut-parleur intelligent. Vous obtenez un son exceptionnel pour sa petite taille, la commande vocale Siri, une intégration transparente avec tous vos appareils Apple et vous pouvez utiliser un ou plusieurs HomePod minis comme haut-parleurs pour votre Apple TV.

Avantages

Fonctionne parfaitement avec les appareils Apple Commande vocale Siri Utilisation comme haut-parleur pour Apple TV Un son exceptionnel

Les inconvénients

Cher pour sa taille Pas pour quiconque en dehors de l’écosystème Apple

Echo Dot d’Amazon peut se connecter à des centaines de services différents, notamment Apple Music, Spotify, Sirius XM et Amazon Music, entre autres. Vous pouvez ensuite utiliser Alexa pour contrôler votre maison intelligente.

Avantages

S’intègre à plusieurs services, y compris la commande vocale Apple Music Alexa Intégration à la maison intelligente Peu coûteux pour les fonctionnalités incluses

Les inconvénients

Son Tinny Pas très nouveau par rapport à la génération précédente

Les mini haut-parleurs intelligents sont devenus monnaie courante. Allez chez n’importe qui et vous en trouverez probablement un dans la cuisine ou le salon. Apple et Amazon proposent actuellement des versions similaires, mais très différentes, d’un mini haut-parleur intelligent. Jetons un coup d’œil à l’Apple HomePod mini et à l’Amazon Echo Dot et voyons ce qui est similaire, ce qui est différent et lequel est le meilleur pour vous.

HomePod mini vs Amazon Echo Dot : comparons

Vous pouvez acheter un haut-parleur intelligent pour de nombreuses raisons, notamment pour écouter de la musique et des podcasts, contrôler des appareils domestiques intelligents et demander à un assistant vocal de lire les actualités ou la météo. Ces deux haut-parleurs intelligents peuvent vous aider, mais qu’y a-t-il d’autre à offrir ? Jetons un coup d’œil à quelques similitudes et différences clés.

HomePod mini Echo Dot Prix 99 $ 50 $ Assistant vocal Siri Alexa Choix de couleur Gris sidéral ou blanc Charcol, blanc vitrier ou bleu crépuscule Taille 3,3 x 3,9 pouces 3,5 x 3,9 pouces Poids 12,16 oz 12,00 oz Technologie de haut-parleur Gamme complète pilote et deux radiateurs passifs Enceinte frontale 1,6 pouces Airplay 2 Oui Non Ultra-Wideband Oui Non Fil Oui Non Interphone Oui Oui Sortie audio Non Oui HomeKit Oui Non Hub Smart Home Oui Oui Commandes tactiles Oui Oui Services Apple Music, Apple Podcasts, iTunes, bibliothèque musicale iCloud, TuneIn, Pandora, iHeartRadio Apple Music, Spotify, Pandora, Sirius XM, TuneIn, iHeartRadio, Audacy et bien d’autres

Le HomePod mini et l’Echo Dot ont des conceptions visuelles très similaires. Ce sont deux haut-parleurs intelligents sphériques qui pèsent pratiquement le même poids. Le HomePod mini est en fait 0,2 pouces plus petit que l’Echo Dot, mais ils ont tous deux la même largeur de 3,9 pouces. En ce qui concerne les choix de couleurs, le HomePod mini est disponible en gris sidéral ou en blanc, tandis que l’Echo Dot peut être acheté en charbon de bois, en blanc vitrier ou en bleu crépuscule.

Le HomePod mini a plus de fonctionnalités de mise en réseau telles que Thread et Ultra-Wideband. Les deux sont des hubs intelligents et le HomePod mini s’intègre directement aux accessoires HomeKit. Cependant, l’Echo Dot dispose d’une prise de sortie audio pour que vous puissiez l’utiliser avec des haut-parleurs externes, alors qu’il n’y a aucun moyen de sortir de l’audio avec le HomePod mini.

HomePod mini vs Amazon Echo Dot : explorer les fonctionnalités

Source : Amazon

Le HomePod mini est, en son cœur, un haut-parleur Apple. Il a un excellent son provenant de son corps relativement petit. Il utilise Siri pour le contrôle vocal, de sorte que les utilisateurs d’iPhone sauront immédiatement comment l’utiliser. Il s’intègre à HomeKit pour contrôler tous vos appareils HomeKit. Tout ce que vous avez à faire est de demander à Siri de jouer votre chanson préférée ou d’allumer les lumières, et vous êtes prêt. Cela fonctionne mieux avec un abonnement Apple Music, bien que d’autres services de musique sélectionnés s’intègrent à Siri, tels que Pandora, iHeartRadio, TuneIn et Deezer. Vous pouvez cependant jouer n’importe quoi depuis votre iPhone ou iPad sur votre HomePod mini via AirPlay 2, mais cela va à l’encontre de l’objectif d’un haut-parleur intelligent à commande vocale.

Le HomePod mini s’intégrera également à votre Apple TV, donc si les haut-parleurs de votre téléviseur ne le coupent pas, vous pouvez avoir un moyen peu coûteux d’ajouter du son à vos émissions de télévision et films préférés. Vous pouvez même l’utiliser comme interphone pour atteindre d’autres HomePods ou HomePod minis dans votre maison, ainsi que n’importe quel iPhone, iPad, iPod Touch ou Apple Watch sur votre compte.

L’utilisation de l’Echo Dot est assez similaire. Vous pouvez utiliser Alexa pour trouver la musique que vous souhaitez écouter à partir de presque tous les services musicaux disponibles, et pas seulement ceux qui sont compatibles avec le HomePod mini. Liez simplement votre compte dans l’application Alexa et l’Echo Dot reconnaîtra la commande lorsque vous la demanderez. Par exemple, “Play Queen sur Apple Music” ou “Play Howard Stern sur Sirius XM”. Vous pouvez également contrôler votre maison intelligente avec n’importe quel appareil intégré à Alexa, et même lire des livres audio et des podcasts dans toute votre maison à partir de vos services préférés.

L’Echo Dot dispose également d’une fonction d’interphone que vous pouvez utiliser pour appeler d’autres appareils Echo dans toute votre maison. Vous pouvez également faire des annonces qui atteindront tous les appareils Echo de votre maison. Ainsi, au lieu de crier que le dîner est prêt, vous pouvez simplement demander à Alexa de faire une annonce.

L’Echo Dot est également un portail vers votre compte Amazon, vous pouvez donc facilement commander à nouveau des articles que vous commandez régulièrement sur Amazon, tels que des serviettes en papier ou du détergent à lessive, simplement en demandant à Alexa de les commander. Votre Echo Dot vous enverra également des notifications lorsqu’une livraison est arrivée ou un rappel s’il est temps de commander à nouveau un produit.

HomePod mini vs Amazon Echo Dot : commandes et son

Source : Stephen Warwick / iMore

Le HomePod mini a un pavé tactile sur le dessus avec contrôle du volume vers le haut et vers le bas. Vous pouvez utiliser le pavé tactile pour appuyer sur des commandes telles que l’avancement des pistes ou l’invocation de Siri. L’Echo Dot comporte des boutons d’augmentation et de diminution du volume, un bouton marche/arrêt du micro et un bouton d’action qui a différentes utilisations dans différents scénarios.

Selon Apple, le HomePod mini dispose d’un “pilote à gamme complète et de deux radiateurs passifs pour des basses profondes et des hautes fréquences nettes”. Cela signifie que vous pouvez vous attendre à un son clair, fort et sans distorsion du HomePod mini. En revanche, l’Echo Dot dispose d’un seul haut-parleur frontal de 1,6 pouce. Aux volumes de pointe, l’Echo Dot a une certaine distorsion, mais ce n’est pas vraiment inattendu pour un haut-parleur qui coûte 50 $. Si c’est la qualité sonore que vous recherchez, le HomePod mini produira clairement un meilleur son que l’Echo Dot.

HomePod mini vs Amazon Echo Dot : lequel acheter ?

Source : Pomme

La décision d’acheter un mini haut-parleur intelligent dépend de nombreux facteurs, et l’un des plus importants peut être le prix. Le HomePod mini coûte 99 $ et l’Echo Dot 50 $ (bien que vous puissiez souvent le trouver en vente pour moins cher). Est-ce que payer le double du prix du Homepod mini en vaut la peine ? Ou devriez-vous économiser de l’argent et acheter un Echo Dot ? Ou peut-être acheter deux Echo Dots pour le prix d’un HomePod mini ?

Votre choix peut également dépendre de votre écosystème préféré. Si vous êtes profondément dans l’écosystème Apple (comme beaucoup de lecteurs iMore), êtes abonné à Apple Music, voulez un hub pour contrôler vos appareils HomeKit et voulez un petit haut-parleur au son exceptionnel, alors le HomePod mini peut être ce que vous êtes à la recherche de. Votre musique sonnera également mieux sur un HomePod mini que sur un Echo Dot.

Si vous êtes un client régulier d’Amazon, si vous vous abonnez à plusieurs services que vous souhaitez contrôler avec votre voix, si vous souhaitez un contrôle vocal plus robuste ou si vous souhaitez payer la moitié du coût d’un HomePod mini, alors l’Echo Dot est pour toi. Gardez simplement à l’esprit que vous n’obtiendrez pas des performances audio exceptionnelles, mais vous obtiendrez un haut-parleur plus polyvalent. Comme c’est la moitié du prix d’un HomePod mini, pourquoi ne pas en acheter deux et étendre vos haut-parleurs intelligents à différentes pièces de votre maison.

Quelle que soit l’enceinte que vous choisissez, vous disposez d’un moyen relativement peu coûteux de profiter de votre musique et de contrôler vos appareils en dehors de votre téléphone ou de votre ordinateur. Je repense à la vitesse à laquelle le marché des haut-parleurs intelligents s’est développé et j’ai hâte de voir quelles avancées l’avenir nous réserve.

