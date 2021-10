HomePod prend désormais en charge Lossless et Dolby Atmos, voici une solution de contournement pour HomePod mini

Apple a publié aujourd’hui le logiciel HomePod 15.1 avec la prise en charge tant attendue de Lossless et Dolby Atmos. Alors que le HomePod et le HomePod mini prennent en charge Lossless, si vous souhaitez écouter Spatial Audio avec le HomePod mini, il existe une solution de contournement cachée…

En juin, lorsque Apple a publié pour la première fois le support Lossless et Dolby Atmos, il a déclaré qu’en 2021, HomePod et HomePod mini offriraient ces nouvelles capacités. Après le discours d’ouverture de la WWDC21, la société a commencé à tester le logiciel HomePod 15 et . a signalé à plusieurs reprises qu’Apple préparait cette fonctionnalité.

Lorsque iOS 15 et tous les autres systèmes sont sortis, la société a repoussé la prise en charge de Lossless et Dolby Atmos pour ses haut-parleurs intelligents, car les fonctionnalités n’étaient pas prêtes. Puis, avec la version bêta du logiciel HomePod 15.1, Apple a recommencé à tester ces fonctionnalités et les publie enfin. Malheureusement, ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît.

Par exemple, le HomePod d’origine peut lire des chansons sans perte et avec Spatial Audio activé même si vous n’avez qu’un seul haut-parleur. HomePod mini peut lire des chansons en mode Lossless, mais il ne prend pas en charge Spatial Audio.

Chez ., nous avons effectué quelques tests en essayant de diffuser en Dolby Atmos avec une paire de mini haut-parleurs HomePod, mais Apple Music n’a pas montré le basculement de « Dolby Atmos », seulement « Lossless ». Non seulement cela, mais les notes de version d’Apple indiquent également clairement que le HomePod mini ne peut pas lire Spatial Audio, sauf si vous les connectez à l’Apple TV…

Donc, le tweak est le suivant : si vous connectez une paire de HomePod mini à l’Apple TV 4K, vous pouvez diffuser des chansons Spatial Audio – et elles sonnent lorsqu’elles utilisent cette fonctionnalité.

Bien qu’il ne soit pas clair s’il s’agit d’un bogue ou si Apple l’a voulu ainsi, le seul moyen de diffuser de l’audio spatial avec un HomePod mini est d’utiliser une paire connectée à votre Apple TV. Il est également important de noter qu’avec HomePod 15 Software et tvOS 15, la société a publié le support HomePod mini en tant que haut-parleurs Apple TV.

Pour vérifier si ces fonctionnalités sont activées sur votre appareil exécutant iOS 15.1 et HomePod 15.1, procédez comme suit :

Ouvrez l’application Accueil Cliquez sur l’icône Accueil dans le coin supérieur gauche Choisissez « Paramètres d’accueil » puis cliquez sur votre profil Dans « Médias », cliquez sur l’onglet « Apple Music » Basculez sur « Audio sans perte » et « Dolby Atmos »

Comment aimez-vous l’audio sans perte et spatial dans votre HomePod ? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous.

