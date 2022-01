HomePod sera un meilleur assistant lorsqu’il apprendra cette fonction vocale utile

Il y a quelques nuits, j’étais à quelques vagues de l’océan avant de m’endormir lorsqu’une pensée a envahi mon esprit. Je voulais désespérément capturer l’idée sans briser l’obscurité avec l’écran de mon iPhone. Facile, j’ai un HomePod mini dans la chambre, donc je vais juste utiliser Siri ! C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que le HomePod avait encore une fonction vocale pratique à apprendre.

Comment ça marche maintenant

Écrire des chansons et associer des paroles à la guitare est très cathartique pour moi. Assez souvent, mes meilleures idées viennent en courant, sous la douche ou lorsque je réfléchis à un sujet avant de m’éloigner pour la nuit. Le défi avec ce processus est qu’il est souvent difficile de saisir les mots et la façon de les chanter sans mémos vocaux.

Croyez-le ou non, créer un enregistrement dans Voice Memos n’est pas une expérience mains libres. Siri a la gentillesse de lancer l’application Voice Memos lorsque vous dites « enregistrer un mémo vocal », mais vous devez toujours appuyer sur le gros bouton d’enregistrement rouge.

Cela fonctionne sur iPhone et iPad, Apple Watch et même le Mac. Cependant, il n’y a pas d’application ou d’intégration de mémos vocaux sur HomePod, donc Siri ne sait tout simplement pas quoi faire avec la demande.

Sans surprise, Siri sur HomePod me répond en me demandant quelle Apple TV utiliser. J’ai amusé la réponse avec une réponse, puis Siri m’a dirigé vers l’App Store avant de continuer. Cool.

Comment ça pourrait fonctionner

Ce que je m’attends à ce que Siri apprenne un jour, c’est comment lancer une session d’enregistrement afin que vous puissiez capturer votre pensée sans écran. Pour l’instant, il existe d’autres moyens de capturer des idées par dictée. Vous pouvez créer ou ajouter à une note ou faire un rappel, mais cela perd l’élément de son réel. Même si vous ne saisissez pas une idée de chanson, les mots peuvent parfois couler plus facilement lorsque vous parlez plutôt que de taper ou de jouer avec la dictée.

HomePod a acquis de nombreuses nouvelles compétences au fil des ans. Saviez-vous que vous pouvez faire une annonce via vos HomePod à partir d’un autre HomePod ou de l’application Home ? C’est une fonctionnalité très appropriée pour un assistant vocal intelligent.

L’enregistrement de mémos vocaux le serait aussi ! Espérons que la prochaine grande mise à jour logicielle pour HomePod plus tard cette année inclue la prise en charge des mémos vocaux. Qu’en penses-tu? Partagez vos pensées, mais pas encore avec les mémos vocaux sur HomePod.

