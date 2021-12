HomePod Software 15.2 apporte le néerlandais et le russe pour Siri

Après la sortie d’iOS 15.2, de tvOS 15.2 et d’autres mises à jour logicielles, Apple a également publié lundi le logiciel HomePod 15.2. En plus d’ajouter la prise en charge d’Apple Music Voice Plan, la mise à jour active les langues néerlandaise et russe pour Siri sur le HomePod, suggérant que HomePod mini arrive bientôt dans plus de pays.

Alors que Siri sur iOS est disponible dans des dizaines de langues, Siri sur HomePod ne fonctionne que dans les langues maternelles des pays où le produit est officiellement disponible. Avec HomePod Software 15.2, Apple a officiellement ajouté la prise en charge du néerlandais et du russe pour la langue de Siri.

La version 15.2 du logiciel inclut la prise en charge d’Apple Music Voice Plan, un nouveau niveau d’abonnement conçu pour accéder à la musique à l’aide de Siri, et étend la reconnaissance vocale Siri à de nouvelles langues. Cette mise à jour inclut également des améliorations de performances et de stabilité.

L’ajout de ces nouvelles langues à Siri sur HomePod indique que le HomePod mini sortira bientôt aux Pays-Bas et en Russie.

Le site Web d’Apple dans ces pays n’inclut aucune mention du HomePod, mais l’ajout de nouvelles langues Siri au logiciel HomePod dans le passé a toujours fait allusion aux plans de l’entreprise pour amener l’appareil dans davantage de pays.

En plus des nouvelles langues Siri, HomePod Software 15.2 prend en charge le plan Apple Music Voice, qui permet aux utilisateurs de s’abonner et d’utiliser Apple Music exclusivement via Siri pour un prix inférieur.

Vous pouvez mettre à jour votre HomePod en accédant à l’application Accueil sur votre iPhone, iPad ou Mac.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :