HomePod Software 15 beta 3 apporte un support audio sans perte [Update: Removed]

Mettre à jour: Après qu’Apple a publié aujourd’hui la version 19J5304e de HomePod Software 15, il semble que la bascule de qualité audio sans perte ait disparu. Pendant un bref instant sur la version précédente, quelques utilisateurs ont pu utiliser le haut-parleur intelligent avec cette qualité supérieure, mais il semble qu’Apple l’ait supprimé pour le moment.

Apple a publié aujourd’hui HomePod Software 15 bêta 3 pour le HomePod mini et le HomePod, et il semble que la mise à jour prenne en charge le streaming sans perte dans Apple Music. Cela survient alors qu’Apple a promis une assistance dans une future mise à jour logicielle…

Auparavant, lorsque Apple avait introduit la qualité Apple Music sans perte pour tous les autres appareils, la société avait déclaré qu’elle prendrait en charge cette qualité dans une future mise à jour du HomePod. Avec la version bêta 1 du logiciel HomePod 15, la société a introduit l’option sans perte dans l’application Home, mais cela n’a pas fonctionné. Avec la bêta 2, Apple a complètement supprimé cette option, mais avec la sortie d’aujourd’hui de la bêta 3, elle l’a maintenant ramenée.

Le HomePod d’origine et le mini modèle prennent désormais en charge la qualité audio sans perte. Si vous utilisez iOS 15 et cette mise à jour sur votre haut-parleur intelligent, procédez comme suit :

Ouvrez l’application Accueil Cliquez sur l’icône Accueil dans le coin supérieur gauche Choisissez « Paramètres d’accueil » puis cliquez sur votre profil Dans « Médias », cliquez sur l’onglet « Apple Music » Activez « Audio sans perte »



Désormais, lorsque vous écoutez une chanson prenant en charge Lossless, la petite icône “Lossless” sur le lecteur Apple Music apparaîtra.

Il existe déjà un moyen de lire des chansons sans perte via AirPlay sur le HomePod, mais c’est un peu délicat. Vous pouvez en apprendre plus à ce sujet ici.

La semaine dernière, un certain nombre d’utilisateurs ont commencé à signaler que leurs HomePod étaient soudainement en train de mourir. Comme cela semble être un problème avec les versions publiques et bêta, Apple l’a peut-être corrigé avec cette mise à jour.

L’un des utilisateurs qui a signalé ce problème a vu sept de ses HomePod mourir subitement :

J’ai un total de 19 HomePod à la maison. Six d’entre eux sont en Beta et les autres en 14.6. À ce jour, sept ne fonctionnent plus. Quatre sur la bêta et trois sur 14.6. J’utilise les HomePods normalement et j’écoute de la musique de temps en temps mais pas très fort, en moyenne environ 20% de volume. Tous ceux de la version bêta sont connectés en tant que haut-parleurs par défaut sur l’Apple TV.