HomePod termine deux mois en tant que produit abandonné

Il y a deux mois, Apple a pris la décision d’arrêter le HomePod original. Bien que le modèle gris sidéral soit indisponible depuis même avant l’annonce, la société a toujours le HomePod blanc en stock.

Apple a annoncé que le HomePod original serait interrompu le 12 mars, car il se concentrait sur le HomePod mini. Voici ce que la société disait à l’époque:

HomePod mini a été un succès depuis ses débuts l’automne dernier, offrant aux clients un son incroyable, un assistant intelligent et un contrôle de la maison intelligente pour seulement 99 $. Nous concentrons nos efforts sur le mini modèle. Nous abandonnons le HomePod d’origine, il restera disponible jusqu’à épuisement des stocks via l’Apple Store en ligne, les magasins Apple Store et les revendeurs agréés Apple. Apple fournira aux clients des mises à jour logicielles, des services et une assistance via Apple Care.