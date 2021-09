Homers de Sánchez, les Yanks ont battu les Rangers 4-3 pour gagner en wild card

Gary Sánchez a rebondi après un mauvais jeu défensif avec un coup de circuit, quatre lanceurs combinés pour un soulagement sans but et les Yankees de New York ont ​​gagné dans la course des jokers de l’AL avec une victoire de 4-3 sur les Rangers du Texas lundi soir.

Sánchez a donné l’avance aux Yankees en deuxième manche contre la recrue AJ Alexy (2-1) avec son 22e circuit.

Son jeu derrière le marbre a contribué à trois défaites lors de la chute de New York de la position des séries éliminatoires: Sánchez n’a pas réussi à marquer un coureur contre les Mets malgré le fait d’avoir attrapé le lancer à temps, a permis une paire de lancers sauvages en neuvième manche à Baltimore et a raté une faute popup dans une manche de sept points par Cleveland.

Avec une lune de récolte s’élevant au-dessus du Yankee Stadium, New York a pris une avance de 4-0 avant que les Rangers ne comblent l’écart dans un cinquième de trois points contre Nestor Cortes.

Chad Green (8-7) a retiré cinq frappeurs consécutifs, Clay Holmes et Joely Rodríguez ont combiné pour les septième et huitième, et Aroldis Chapman a obtenu trois retraits consécutifs pour son 28e arrêt en 32 occasions.

New York s’est déplacé à moins d’un demi-jeu de Toronto pour le deuxième joker de l’AL et avec 11 matchs à jouer, il est deux derrière Boston, le leader des jokers de la ligue. Les Yankees avaient perdu 15 sur 22 après une séquence de 13 victoires consécutives.

Les coups sûrs d’Aaron Judge et de Gleyber Torres autour de la volée sacrificielle de Giancarlo Stanton ont permis de prendre la tête dans un troisième de trois points. Alexy a bloqué les bases chargées en retirant Brett Gardner.

Cortes a lancé le ballon blanc jusqu’au cinquième, lorsque Charlie Culberson a commencé avec un circuit. Leody Taveras et Isiah Kiner-Falefa ont réussi des doubles consécutifs, Green a lancé un lancer sauvage pour lequel Sánchez a à peine bougé, et la recrue Adolis García a frappé une mouche sacrifice.

Cortes, 0-1 à ses cinq derniers départs, a accordé trois points et cinq coups sûrs en 4 1/3 de manches avec sept retraits au bâton.

Alexy, qui en est à son troisième départ dans les grandes ligues, a accordé quatre points, quatre coups sûrs et six buts sur balles en 3 1/3 de manches. Les Rangers sont tombés à 55-95, en bonne voie pour leur première saison de 100 défaites depuis 1973.

L’ATTRAPER

Le manager des Yankees, Aaron Boone, a défendu Sánchez et lui a attribué une amélioration. “Parfois, parce que Gary est le paratonnerre qu’il semble être parfois, une pièce ou deux torpille vraiment une partie de cela ou modifie ce récit, et ce n’est pas nécessairement juste”, a déclaré Boone. “Je pense qu’il est important de reconnaître les progrès qu’il a accomplis dans tous les aspects du côté défensif tout en reconnaissant également quelques grosses erreurs cette semaine, sans aucun doute.”

VIEUX AMIS

Joey Gallo est allé 0 pour 3 avec une promenade après avoir raté 1 match et demi avec un mal au cou, revenant pour jouer pour la première fois contre l’équipe qui l’a échangé aux Yankees en juillet.

“C’est fou. C’est bizarre d’être de l’autre côté”, a-t-il déclaré. “Cela apporte beaucoup d’émotion, beaucoup de souvenirs.”

Gallo s’est rendu au vestiaire des Rangers du côté du troisième but avant l’entraînement au bâton.

« Il a traversé les lignes ennemies dans notre club-house et j’ai pu le voir en personne, ce qui était cool », a déclaré le manager des Rangers Chris Woodward.

SALLE DES FORMATEURS

Yankees : le RHP Domingo Germán (inflammation de l’épaule droite) pourrait être activé dès mardi. Jameson Taillon (tendon de la cheville droite) pourrait participer à un match de ligue mineure mercredi. … RHP Luis Severino (chirurgie de Tommy John) a été activé pour la première fois depuis 2019 mais n’a pas lancé.

SUIVANT

Le LHP Jordan Montgomery (5-6, 3,63 ERA), après un record en carrière de 12 retraits au bâton dans une absence de décision à Baltimore, débute mardi soir contre le Texas RHP Dane Dunning (5-8, 4,28).