HomeRun 2 est un moyen puissant de contrôler les scènes HomeKit depuis votre iPhone ou Apple Watch

L’un des avantages de l’utilisation de HomeKit pour construire votre maison intelligente est qu’il existe un écosystème robuste d’applications tierces pour tirer parti de l’expérience. Il y a quelques années, le développeur indépendant Aaron Pearce a publié la populaire application HomeRun pour contrôler les scènes HomeKit à partir d’Apple Watch.

HomeRun 2 arrive aujourd’hui sur l’App Store avec plusieurs nouvelles fonctionnalités pour contrôler HomeKit depuis votre Apple Watch ou l’écran d’accueil de votre iPhone.

Par rapport à son prédécesseur, que nous avons examiné en 2018, HomeRun 2 est une toute nouvelle application qui a été entièrement reconstruite. Il existe des widgets d’écran d’accueil, la prise en charge de plusieurs grilles dans l’application iOS, de nouvelles icônes et couleurs parmi lesquelles choisir, et plus encore.

HomeRun 2 apporte un ensemble de fonctionnalités à multiples facettes pour contrôler vos scènes HomeKit depuis votre iPhone, iPad ou Apple Watch. Sur l’Apple Watch, vous pouvez utiliser l’application HomeRun pour définir rapidement des scènes HomeKit, ou vous pouvez ajouter des complications à votre cadran de montre pour contrôler les scènes. Vous pouvez régler chaque complication pour qu’elle change au fil du temps, de sorte que votre scène « Bonjour » apparaisse le matin et votre scène « Bonne nuit » apparaisse le soir.

Si vous utilisez le cadran de la montre Siri, il y a une fonction spéciale :

Nous avons tous nos propres routines et HomeRun 2 s’assure que le cadran Siri de l’Apple Watch sait tout à leur sujet. Choisissez les actions les mieux adaptées à des moments particuliers de la journée et Siri les affichera sur votre Apple Watch lorsque vous utiliserez le cadran de la montre Siri.

Sur iPhone, vous pouvez utiliser l’application HomeRun pour définir des scènes HomeKit ou ajouter des widgets HomeRun à votre écran d’accueil. Vous avez le choix entre trois tailles de widgets et vous pouvez ajouter une grille d’actions ou une seule action à chaque widget. L’application Home d’Apple ne prend pas en charge les widgets de l’écran d’accueil, donc HomeRun 2 est capable de combler facilement ce vide.

Avec HomeRun 2, l’accent est mis sur les grilles. Les grilles vous permettent de configurer des groupes d’actions et de scènes. Vous pouvez créer plusieurs grilles avec des actions pour des moments spécifiques de la journée ou pour différentes maisons HomeKit.

HomeRun est également hautement personnalisable. Lorsque vous créez une grille d’actions, vous pouvez sélectionner des icônes et des couleurs spécifiques pour chaque scène. Par exemple, votre scène « Bonne nuit » peut être bleu foncé avec une icône de lune, tandis que votre scène « Bonjour » peut être orange vif avec une icône de soleil. Cette attention aux détails est ce qui aide HomeRun à se démarquer de la concurrence en tant que moyen puissant et personnalisé de concevoir votre configuration HomeKit.

HomeRun 2 est le meilleur moyen de contrôler facilement les scènes HomeKit depuis votre Apple Watch ou votre iPhone ou iPad. L’application est téléchargeable gratuitement, avec un abonnement annuel de 4,99 $ pour déverrouiller la plupart des fonctionnalités de l’application. Il existe également un achat intégré à vie de 19,99 $.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: