Homeworld 3 montre les premières séquences de gameplay, qui ont l’air géniales

Image : Monde natal 3

Cela fait plus de deux ans que Homeworld 3 a été annoncé pour la première fois, et les choses étaient devenues si calmes sur le plan publicitaire que plus tôt cette année, j’ai écrit un blog entier sur les images d’un seul navire tirant avec une arme.

Cette courte vidéo d’une frégate Railgun faisant un trou dans un autre navire est brève, silencieuse et en grande partie un travail en cours, au point que vous vous demandez pourquoi ils la montrent. Sauf, vous savez, ils doivent comprendre qu’ils doivent montrer quelque chose, même comme preuve de vie, ou juste pour rappeler que nous avons annoncé ce jeu, s’il vous plaît, souvenez-vous de nous. Ce qui n’aurait pas dû être un problème pour une suite directe de l’une des séries de stratégie les plus appréciées de tous les temps, mais c’est exactement ce qui se passe lorsque vous annoncez un jeu bien trop tôt !

J’étais inquiet! C’était très long pour n’avoir pratiquement rien montré du jeu – principalement du fait qu’ils ont annoncé Homeworld 3 mois / ans avant que d’autres jeux n’aient fait disparaître les couvertures – et en tant que personne avec un amour profond de Homeworld, je pense que je viens de besoin de savoir que tout allait bien.

Je ne sais pas si le jeu est OK, puisque je n’y ai pas joué et ne le sera pas avant un moment, mais nous pouvons au moins enfin voir comment cela se présente dans cette première bande-annonce de gameplay, et cela a l’air énorme. Comme, wow, beaucoup plus gros que les anciens jeux Homeworld, avec des plates-formes et des navires et des batailles qui éclipsent ceux que nous avons l’habitude de voir.

Une autre chose que j’aime, ce sont ces scènes cinématiques, qui rappellent les anciennes séquences illustrées en 2D de Relic. Seulement maintenant, les nouveaux développeurs Blackbird utilisent des modèles 3D avec un effet d’esquisse superposé en hommage.

Homeworld 3 a une date de sortie prévue pour le quatrième trimestre 2022 et sera disponible à la fois sur Steam et sur Epic Game Store.