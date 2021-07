Homeworld est en train de devenir un RPG de table

Image : Monde natal : Révélations

Homeworld, une série connue principalement pour ses magnifiques grands vaisseaux spatiaux mais aussi en partie pour ses magnifiques grands vaisseaux terrestres, est en train de devenir un RPG de table axé sur les personnages avec l’aimable autorisation de Modiphius Entertainment.

Via Polygon, le jeu s’appelle Homeworld : Revelations, et le pitch est :

Homeworld: Revelations offrira aux fans du jeu original Homeworld l’opportunité passionnante de voir l’univers sous un nouvel angle, en prenant le rôle de l’équipage à bord d’un des navires de la flotte Kushan. Qu’il s’agisse de rejoindre le vaisseau mère dans son odyssée ou d’aider à rétablir le monde natal des Hiigaran, les aventures seront infinies.

Revelations couvre toute la chronologie couverte dans les jeux vidéo, des préquelles de Deserts of Kharak aux voyages des jeux principaux, et tandis que les joueurs commenceront sur Kharak, il y aura également de nombreux voyages spatiaux et combats.

Image : Monde natal : Révélations

G/O Media peut toucher une commission

Il pourrait y avoir une section de la base de fans de Homeworld qui est très intéressée par cela, et ceux qui aiment les RPG de table, mais pas ces jeux vidéo, pourraient également trouver le cadre assez intéressant.

Mais une grande partie de l’attrait des jeux vidéo était qu’ils étaient si minces sur le plan de la tradition, et à part la plus simple des introductions, tout était beau et ambigu et laissait le joueur combler toutes les lacunes. Même son événement apocalyptique majeur se déroule à bout de bras. Je me demande si combler toutes ces lacunes avec des personnes et des histoires réelles aidera à donner vie à l’univers ou simplement à lui voler quelque chose qui a contribué à le rendre si spécial.

Je suppose que nous allons le découvrir ! Vous pouvez commander le jeu ici, bien qu’une date de sortie soit actuellement à déterminer.