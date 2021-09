Homicide de Gabby Petito: les officiers de l’Utah n’avaient peut-être pas toutes les informations sur l’incident de Moab, selon les experts

NORTH PORT, Floride – Alors que la ville de Moab dans l’Utah a annoncé une enquête sur le traitement par la police d’un différend domestique le 12 août impliquant Gabby Petito et Brian Laundrie, les experts affirment que les agents ont peut-être agi de manière appropriée – sur la base d’informations incomplètes.

“C’est correct s’ils déterminent qu’il ne s’agit que d’une situation de santé mentale, car maintenant les agents sont formés, car les gens se font tirer dessus, [to] gérer les situations de santé mentale différemment qu’ils ne traitent les cas ordinaires », a déclaré vendredi à Fox News Susanne Gustin, une avocate de la défense basée à Salt Lake City. « Vous voulez désamorcer. Vous ne voulez pas nécessairement arrêter quelqu’un qui souffrait d’un problème de santé mentale.”

En vertu de la loi de l’Utah, la police est tenue d’arrêter le suspect ou de délivrer une citation dans une situation de violence domestique. Ils n’ont aucun pouvoir discrétionnaire en la matière, a-t-elle déclaré.

L’ANCIEN CHEF DE LA POLICE DE LA MOAB EXHORTE LE PUBLIC À «ATTENDRE ET VOIR» DANS LE CADRE DE L’ENQUÊTE SUR LA RÉPONSE NATIONALE

“Le statut est clair parce qu’il dit” doit “”, a déclaré Gustin. “Et c’est très important parce que quand il est dit” doit “dans une loi, cela signifie qu’ils doivent le faire.”

Gabby Petito semblait désemparée et au bord des larmes pour pratiquement toute la vidéo de la caméra corporelle montrant son interaction avec la police de Moab le 12 août. (Moad PD)

Mais la vidéo de la caméra corporelle de la police répondant à l’incident domestique, que Fox News Digital a signalé pour la première fois, montre des agents débattant de la manière de procéder avant de finalement décider que Petito, dont on leur a dit qu’elle était l’agresseur elle-même, Laundrie et un témoin, avait une santé mentale « rupture » ​​et n’était pas un suspect de violence domestique.

“S’ils suivaient strictement la loi, c’est elle qui aurait obtenu la citation ou aurait été emprisonnée”, a déclaré Gustin.

La police de Moab n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Fox News.

LA MOAB ENQUÊTE SUR LA MANUTENTION PAR LA POLICE DE BRIAN LAUNDRIE, GABBY PETITO ALTERCATION

“Ils essayaient de calmer la situation”, a-t-elle déclaré. “Donc, même dans cette situation, je pense qu’ils ont fait la bonne chose en les séparant pour la nuit.”

Cependant, aucune information critique n’était disponible pour les agents sur les lieux. Un témoin avait appelé une ligne non urgente pour signaler qu’il avait vu Laundrie « gifler » et frapper Petito.

LA STATUT DE LA FLORIDE PEUT FONCTIONNER AU PROFIT DES PARENTS DE BRIAN LAUNDRIE

Avec ces informations, Gustin a déclaré que la police avait peut-être considéré Laundrie comme l’agresseur, et non Petito, et avait procédé à une arrestation.

“Les gens s’en prennent aux officiers ici, et ils n’avaient pas cette information très critique”, a-t-elle déclaré. “Je pense que le répartiteur va être dans une grande eau chaude.”

L’appelant qui a signalé l’incident entre Laundrie et Petito le 12 août a déclaré au répartiteur que “le monsieur giflait la fille” et la frappait, a confirmé Fox News lundi après avoir obtenu exclusivement l’audio de l’appel.

« Il la giflait ? demanda le répartiteur.

« Oui », a répondu l’appelant. “Et puis nous nous sommes arrêtés. Ils ont couru sur le trottoir. Il a commencé à la frapper, a sauté dans la voiture et ils sont partis.”

AFFAIRE GABBY PETITO : LA PROPRIÉTAIRE D’UN MAGASIN DE SURF DANS SA VILLE D’ORIGINE DIT QU’ELLE ÉTAIT « SUPER GENTIL ET DOUX »

Sans être au courant de l’allégation selon laquelle Laundrie aurait physiquement frappé Petito, les policiers ont peut-être mal interprété la situation, a déclaré Kit Gurelle, une défenseure de longue date des victimes de violence domestique qui travaille aux côtés de la police et a déclaré qu’elle les respectait énormément.

“Il est assez courant dans les affaires de violence domestique, lorsque les forces de l’ordre arrivent, que la victime soit bouleversée, qu’elle pleure et qu’elle soit hystérique – et que le délinquant soit calme, calme et serein”, a-t-elle déclaré à Fox News vendredi.

Et c’est exactement ce qui est apparu sur la vidéo bodycam de l’incident. Petito était en larmes, et Laundrie semblait calme et d’une voix douce. Mais Petito n’a pas contesté l’histoire de Laundrie selon laquelle elle était l’agresseur, et les déclarations de témoins contradictoires ne semblent pas avoir été discutées par les agents sur les lieux.

L’APPEL DE GABBY PETITO 911 RÉVÈLE BRIAN LAUNDRIE VU FRAPPE, LA « GLAPPANT » AVANT DE DISPARIR

“Elle était évidemment très contrariée”, a déclaré Gurelle. “Elle a exprimé ses pensées et ses sentiments de la même manière que les victimes de violence domestique le font souvent : elles se blâment.”

Gabby se blâmer est un signal d’alarme majeur indiquant qu’elle a été victime de violence domestique, a-t-elle déclaré.

À ce stade, les policiers auraient pu faire appel à un avocat des victimes de violence domestique, selon Gurelle. Et cette personne a peut-être pu en déduire plus d’informations sur ce qui s’est réellement passé.

Gurelle a déclaré qu’un autre drapeau rouge était que Laundrie aurait menacé de prendre le téléphone de Petito et de partir sans elle, comme l’a déclaré un témoin.

Mais Laundrie a semblé convaincre les agents que Petito était en panne et l’a attaqué et a même commencé à bavarder alors qu’ils le chassaient de la camionnette.

“Ce qui est horrible pour moi, c’est qu’après cette interaction avec les forces de l’ordre, je me demande simplement à quoi ressemblait cette route de Moab aux Tetons pour Gabby”, a-t-elle déclaré. “Je crains juste qu’il se sente énormément enhardi par cette interaction qu’il a eue avec les forces de l’ordre.”

Après avoir quitté l’Utah, le couple a atteint le parc national de Grand Teton, près de Jackson Hole, dans le Wyoming, vers le 25 août.

“Je pense qu’en regardant toute la vidéo, le bon et le mauvais, c’est un cycle typique de violence domestique”, a déclaré Gustin. “Et d’eux qui se réconcilient et s’embrassent sur la plage, se tiennent la main et sont heureux.”

Les agresseurs domestiques ont tendance à équilibrer leurs abus avec des excuses et de la chaleur, a-t-elle déclaré.

“C’est le cycle d’abus typique”, a-t-elle déclaré. “Ils explosent et ils se sentent mieux parce qu’ils ont sorti toute leur colère.”

Le 27 août, Laundrie a été vue en train de se disputer avec des employées de restaurant chez Merry Piglets à Jackson Hole. C’était peut-être la dernière fois que Petito était vu en public.

À un moment donné, Petito s’est excusé pour le comportement de Laundrie – et cela aurait pu mettre en place le prochain combat, selon Gustin.

“Parce qu’elle était gênée, parce qu’elle est retournée au restaurant pour s’excuser de son comportement, il est probablement devenu fou à ce sujet”, a-t-elle spéculé. “Le fait qu’elle soit allée prendre parti pour les serveurs au lieu de lui. Et donc une fois qu’ils sont revenus dans la camionnette, ils ont probablement eu une énorme bagarre.”

Laundrie s’est présentée au domicile de ses parents en Floride dans la camionnette de Petito le 1er septembre. Sa mère a signalé sa disparition 10 jours plus tard. Les enquêteurs ont trouvé ses restes dans un terrain de camping près de Jackson Hole dimanche, et le FBI l’a nommé jeudi dans un mandat d’arrêt fédéral pour fraude présumée par carte de débit lors de son retour à la maison.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Gurelle a déclaré qu’il existe des signes non violents et non sexuels de violence domestique qui ne constituent pas des infractions pénales dont le public devrait être conscient, y compris la manipulation, l’isolement et l’intimidation. En savoir plus sur la “Roue de puissance et de contrôle” ici.

Stephanie Pagones, Greg Norman et Paul Best de Fox News ont contribué à ce rapport.