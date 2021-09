Homicide de Gabby Petito : pour Dog the Bounty Hunter, la recherche de Brian Laundrie est personnelle

in

NORTH PORT, Floride – PREMIER SUR FOX : Dog the Bounty Hunter est arrivé samedi chez les parents de Brian Laundrie, a frappé à la porte et a rencontré le silence – mais il a déjà senti une odeur.

“La raison pour laquelle je suis allé chez M. [Christopher] La blanchisserie, c’est que j’ai une réputation avec moi”, a-t-il déclaré à Fox News Digital quelques instants plus tard. “La réputation est:” Il vous donne une seconde chance. Il va t’avoir, mais il te donne une seconde chance.'”

La star de télé-réalité et légendaire chasseur de primes, de son vrai nom Duane Chapman, est père de 13 enfants et a perdu une fille du même âge que Gabby Petito dans un accident de voiture en 2006. Il était déjà en lune de miel en Floride avec sa femme. Francie Chapman, a-t-il déclaré, lorsque les gens ont commencé à le contacter pour enquêter sur la disparition de Laundrie.

LA FAMILLE LAUNDRIE PASSE LA JOURNÉE NATIONALE DES FILLES À L’ÉPREUVE DURANT LES FUNÉRAILLES DES PLANS DE PETITO

“Je sais ce que ressentent les victimes”, a-t-il déclaré.

Les parents et les beaux-parents de Petito ont passé samedi à préparer les funérailles prévues pour leur fille dimanche, une semaine après la découverte de ses restes dans un camping qu’elle partageait avec Laundrie fin août.

Dog the Bounty Hunter est à North Port, en Floride, pour aider à la recherche de Brian Laundrie. (Matt Leach/Fox News)

GABBY PETITO SLAYING: UN AVOCAT DE LA FLORIDE MET UNE PRIME DE 20G À BRIAN LAUNDRIE

Les parents de Laundrie ont signalé sa disparition le vendredi 17 septembre – disant à la police qu’ils ne l’avaient pas vu depuis trois jours.

“Et le père peut toujours me contacter via les réseaux sociaux. Faisons capturer l’enfant vivant. Vivant.”

Le 19 septembre, une mission de recherche dirigée par le FBI a découvert les restes de son fiancé, Petito, dans la zone de camping dispersée de Spread Creek, au nord de Jackson Hole, dans le Wyoming.

Laundrie avait été nommée personne d’intérêt dans sa disparition et fait l’objet d’un acte d’accusation fédéral pour fraude présumée par carte de débit – ce qui a entraîné un mandat que Chapman avait avec lui samedi.

AFFAIRE GABBY PETITO : O BRIAN LAUNDRIE PEUT-IL ÊTRE 10 JOURS APRÈS s’être glissé ?

“Nous avons eu beaucoup de demandes que je reçois à ce sujet”, a-t-il déclaré. “C’est ce que je fais dans la vie, depuis 45 ans.”

Avec une recherche en cours dans une réserve marécageuse près du domicile de Laundrie, de nombreux experts extérieurs disent qu’ils ne pensent pas qu’il pourrait y survivre.

Survivre dans le marais serait déjà assez difficile, a déclaré Chapman, car les dispositifs de vision thermique utilisés par les forces de l’ordre rendent la capture encore plus difficile.

Chapman, qui a sa propre ligne téléphonique anonyme (833-TELL-DOG), a déclaré qu’il recevait des appels toutes les deux ou trois minutes. Sa femme, Francie Chapman, se tenait à quelques mètres de lui et répondait à un flux constant d’appels.

HOMICIDE DE GABBY PETITO: LA POLICE DE L’UTAH N’A PAS EU TOUTES LES INFORMATIONS RÉPONDANT À L’INCIDENT DE MOAB, INDIQUENT DES EXPERTS

Une grande partie des informations qu’il a reçues pointe vers le sentier des Appalaches – où Laundrie a campé auparavant. Donc, s’il n’est pas dans la réserve de Carlton comme beaucoup le soupçonnent, il est peut-être là-haut.

“S’il y a un endroit qui semble le plus chaud, ce pourrait être la région”, a-t-il déclaré.

Si Laundrie a quitté la ville – peut-être avec une longueur d’avance qui peut ou non avoir été aidée par ses parents – alors les enquêteurs doivent déterminer où il est allé dans les montagnes et commencer leurs recherches là-bas avec des chiens, des infrarouges et d’autres technologies, a-t-il déclaré.

“Je pense qu’il est assez jeune, pas un criminel expérimenté, mais quelle est sa plus grande expérience? Outdoorsman – c’est ce qu’il fait le mieux”, a déclaré Chapman. “Je ne pense pas qu’il puisse voler à l’étalage, vivre en cavale, vivre dans des hôtels bon marché. Sur un sur dix, il est probablement un six, comparé aux amateurs de plein air et à certains des gars que j’ai capturés.”

Donc, dit Chapman, il est probablement sur la piste.

“Ce qu’il y a dans son sang est dans ces collines.”

Et Chapman n’est pas étranger au sentier des Appalaches lui-même, a-t-il déclaré. Il a participé à une chasse à l’homme massive dans le nord de l’État de New York en 2015 pour deux meurtriers évadés.

Et si Laundrie s’avère être dans le marais, il devra se déplacer de nuit, lorsque les autorités suspendront leurs recherches, et essayer de se cacher dans la journée.

Et, comme d’autres experts l’ont suggéré, Chapman a déclaré que la blanchisserie n’était probablement pas au Mexique.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Un garçon blanc, qui ne connaît pas l’espagnol, le cartel va l’attraper pour la récompense”, a-t-il déclaré. “Alors il n’est pas là-bas.”

Il est donc aux États-Unis – et probablement quelque part le long de la côte est, selon Chapman.

“Quelqu’un d’autre sait où il se trouve, où ils l’ont déposé ou l’ont-ils déposé”, a-t-il déclaré. “Cette personne va nous le dire, car encore une fois, nous ne sommes pas la police. C’est anonyme.”