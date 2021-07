Hommage à Dan Embree, américain | Le chimpanzé souriant ⋆ 10z viral

La statuaire est un sujet de controverse ces jours-ci, mais si je voulais voir une statue érigée pour honorer quelqu’un, ce serait mon ami, Dan Embree. Bien que nous ne puissions pas prédire l’air du temps qui prévaut dans les années à venir, une statue en l’honneur de Dan ne serait guère controversée si nous parvenons à conserver les valeurs qui définissent le mieux ce pays. Dan est américain jusqu’à la moelle. Il n’a jamais faibli ni échoué à être fidèle à lui-même, juste pour commencer. Il avait et a une boussole morale infaillible et l’intégrité personnelle requise pour la suivre.

Hier, il a eu 80 ans. Quand nous nous sommes rencontrés, nous étions tous les deux dans la mi-vingtaine. J’ai eu une fille, avec une autre en route. Dan n’avait toujours pas d’enfant, mais son fils Nick et sa fille Molly seraient bientôt là. Il venait de rentrer d’un an au Vietnam. Pendant qu’il faisait cela, j’avais protesté contre la guerre dans les rues de San Francisco et de Berkeley. Étant donné le fossé qui nous séparait en ces temps très divisés, nous étions des candidats improbables à l’amitié. Dan était allé au Vietnam à peine sorti de West Point. Comme tant d’autres, il croyait au service de son pays. D’ailleurs, moi aussi.

Notre amitié est née d’un sentiment de respect progressif qui a été plus lent à se développer en raison de nos points de vue opposés sur la guerre. Je ne sais pas si ce respect se serait développé ou maintenu si Dan n’était pas revenu du Vietnam désillusionné par la guerre et troublé par ce qu’il y avait vu.

Il n’a pas fallu longtemps pour que notre amour commun pour la littérature soit complété par un sentiment partagé d’indignation face à la guerre. Dan a organisé un groupe appelé Concerned Academy Graduates Against the War. Il sera plus tard appelé comme témoin pour CBS News dans le procès intenté contre 60 Minutes par son ancien commandant, le général Westmoreland, alias Waste More Land.

Il a finalement obtenu son doctorat en études médiévales de l’UC Berkeley, a enseigné à l’Université d’État du Mississippi et a agacé plusieurs administrateurs officieux, surpayés et pas toujours trop brillants. Il n’a jamais hésité à crier des conneries quand il fallait appeler des conneries. Il était cette chose bien trop rare : un homme avec une intégrité inébranlable. Un gars debout.

Au moment où j’ai terminé ma maîtrise et obtenu mon premier emploi d’enseignant à temps plein, je savais que mon ami Dan était un être humain vraiment exceptionnel. J’étais alors assez jeune pour penser qu’il serait le premier d’un grand nombre de personnes exceptionnelles que j’apprendrais à connaître, peut-être même certaines plus exceptionnelles que lui.

Mais je n’ai jamais rencontré un gars aussi intelligent ou aussi terre à terre. J’ai réalisé qu’ils n’en faisaient pas beaucoup comme lui. Plus c’est dommage.

Guerrier, érudit, enseignant, écrivain, militant anti-guerre, faiseur de beaucoup de « bons ennuis », créateur de mots, tout autour de bonne main, mensch, père et mari. Au cours de ses dernières années en tant que professeur, ses étudiants diplômés lui ont conféré le nom de « Sothsegger ». Cela veut dire conteur de vérité en vieil anglais.

Et c’est à peu près vrai.

Dans des moments comme ceux-ci, quand les ombres sombres de Donald Trump et des légions de menteurs et de scélérats planent encore sur ce pays, un gars qui a 80 ans et a vécu une vie aussi courageuse, décente et solide que Dan semble digne de l’enfer. une statue pour moi.

Je suis fier de le connaître, et encore plus fier de l’appeler ami.

