Hommage à James Mtume (Forman) – Un message de la famille | Vidéos

*La famille Mtume annonce avec tristesse le décès de James Mtume (Forman) – lever du soleil le 3 janvier 1946, coucher du soleil le 9 janvier 2022.

Fils biologique du grand saxophoniste de jazz Jimmy Heath, James Mtume a été élevé par des parents incroyables, James et Bertha Forman. Il a poursuivi une formation de nageur tout en fréquentant le Pasadena City College et a été recruté pour les Jeux olympiques de 1968, mais a décidé de prendre une direction différente et a rejoint la Cultural Nationalist Organization US.

C’est à cette époque qu’il avait pris l’homonyme de Mtume (swahili pour « messager »). Au début des années 1970, Mtume s’est tourné vers la musique en tant que percussionniste solide qui a ensuite tourné et enregistré avec Miles Davis. Mtume finira par enregistrer avec son propre groupe le Mtume Umoja Ensemble ainsi que lors de sessions avec Duke Ellington, McCoy Tyner, Freddie Hubbard, Sonny Rollins et une foule d’autres grands du jazz.

Au milieu des années 1970 avec son partenaire musical de longue date Reggie Lucas, Mtume a forgé un chemin combinant soul, jazz et funk (il l’a appelé « Sophistifunk »). Le résultat a été une série de productions à succès avec Roberta Flack/Donny Hathaway (« The Closer I Get to You », « Back Together Again »), Phyllis Hyman (« You Know How to Love Me ») et Stephanie Mills (« Whatcha Gonna Fais avec mon amour », « Je n’ai jamais connu l’amour comme celui-ci auparavant »).

Au début des années 1980, Mtume a formé le groupe qui portait son homonyme et a créé cinq albums à succès ainsi que onze succès R&B, dont le hit multiplatine n°1 « Juicy Fruit » (1982) et le hit du Top 3 « You, Me and He » (1984). C’est à cette époque que Mtume a pris son son « Sophistifunk » et l’a combiné avec la technologie émergente des boîtes à rythmes et des synthétiseurs.

James Mtume (photo fournie)

Dans les années 1990, Mtume s’est frayé un chemin dans le monde des bandes sonores, créant de la musique pour des films tels que la musique du film « Native Son » et a été le superviseur musical de la série télévisée « New York Undercover » (produisant la musique de scènes au discothèque fictive Natalie’s). Dans le même temps, l’activisme de Mtume s’est poursuivi via ses fonctions de co-animateur de la série de discussions communautaires WBLS-FM de New York, Open Line, un rôle qu’il a occupé pendant dix-huit ans.

Le millénaire a vu Mtume partager ses connaissances sur le commerce de la musique dans des arènes telles que la Red Bull Academy à Tokyo et les TED Talks (regardez-le ci-dessus).

James Mtume laisse dans le deuil son épouse Kamili Mtume; frère Jeffrey Forman; fils Faulu Mtume, Richard Johnson; filles Benin Mtume, Eshe King, Ife Mtume, Sanda Lee; petits-enfants Sukari Mtume, Yamani Mtume, Craig McCargo, Mazi Mtume, Aya Mtume, Jhasi Mtume.

source : Double XXposure PR / unityfirst.com