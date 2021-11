Sarah Ashwell Joice a été retrouvée morte chez elle à Wells dimanche après-midi (Photo: Apex)

Trois hommes ont été arrêtés pour suspicion de meurtre suite à la mort d’une mère et d’un ancien directeur d’entreprise avec une « âme incroyable ».

La victime a été nommée localement Sarah Ashwell Joice, 47 ans, qui a été retrouvée morte chez elle à Wells, Somerset, dimanche après-midi.

La police et les médecins légistes continuent d’enquêter sur ce qu’ils ont qualifié de « mort suspecte ».

La police d’Avon et de Somerset a ajouté qu’elle s’était référée au Bureau indépendant pour la conduite de la police dans le cadre de l’affaire, car il y avait eu des contacts avec la police avec Sarah » concernant un certain nombre de questions » avant sa mort.

Et bien qu’aucune identification formelle n’ait encore eu lieu, plusieurs amis ont rendu hommage à Sarah, qui a été décrite comme une » charmante dame « .

Parmi eux se trouvait Dovil Gudeleviiut, 29 ans, qui a déclaré: « Je ne peux pas le croire. Je ne peux pas m’empêcher de penser à elle.

«Je peux seulement dire qu’elle était une âme incroyable et heureuse. Elle était une amie très sympathique et incroyable.

La police a ouvert une enquête pour meurtre sur la mort de Sarah (Photo: Apex)

«J’ai le cœur brisé et j’espère juste que la vérité sera révélée pour que son âme puisse être en paix. Je suis vraiment désolé pour ses deux garçons et sa famille.

Un autre ami a dit que tout le monde était choqué par ce qui s’était passé.

Ils ont ajouté: « C’est tellement choquant. Des choses comme ça n’arrivent pas ici.

«C’est déchirant pour tous ceux qui la connaissaient. C’était une femme adorable et nous envoyons tous notre amour à ses garçons et au reste de sa famille.

La police d’Avon et Somerset a déclaré dans un communiqué: « L’identification formelle n’a pas encore eu lieu, mais les proches parents immédiats de la femme sont soutenus par des agents de liaison familiale spécialement formés.

«Ils ont notre plus profonde sympathie et nous demandons qu’ils soient privés de leur chagrin.

«Aujourd’hui, mardi 9 novembre, des policiers ont arrêté un troisième homme soupçonné de meurtre et ont obtenu un mandat de maintien en détention supplémentaire par le tribunal pour deux hommes qui ont été arrêtés dimanche soir.

«Nous avons également fait aujourd’hui un renvoi formel obligatoire à l’IOPC en raison de contacts récents de la police avec le défunt concernant un certain nombre de questions.

« Les détectives continuent de faire appel à toute personne disposant d’informations susceptibles d’aider l’enquête à entrer en contact, en particulier avec toute vidéosurveillance, dashcam ou séquence téléphonique de South Street au cours du week-end. »

