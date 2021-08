Hommage à nos amis à quatre pattes

Les jours de canicule de l’été sont à nos portes et avec les États-Unis célébrant la Journée nationale du chien le 26 août, nous avons mis en évidence les meilleures chansons sur les chiens pour marquer l’occasion. Les chiens dans les chansons à succès ont été mauvais et funky, ils ont été bons et nobles, ils se sont même fait crier dessus pour avoir agi. Cette liste s’étend à travers les époques et les genres, montrant les nombreux chiens différents qui ont été salués en chanson.

30 : Napoleon XTV : Ils viennent m’emmener, Ha-Ha !

Il est encore ahurissant qu’un single aussi bizarre soit sorti en 1966, encore moins qu’il ait atteint le Top Five. C’est une blague au goût loin d’être parfait, à propos d’un gars qui perd la tête après que celui qu’il aime s’enfuie et le quitte. La conclusion, c’est qu’ils retrouveront tôt ou tard sa bien-aimée : « Et quand ils le feront, ils te mettront dans l’ASPCA, espèce de cabot galeux !

29 : Jethro Tull : Rover

Il y a toute une ménagerie sur l’album Heavy Horses de Jethro Tull, avec des chansons du point de vue des chats, des souris, des mites et bien sûr des chevaux. Le chien de la famille passe sa journée sur “Rover”, qui proclame son dévouement et sa noblesse. Cela ne devrait surprendre personne que Ian Anderson soit un amoureux des animaux confirmé.

28 : Les Monkees : Je vais m’acheter un chien

Même les Monkees ne pouvaient pas garder un visage impassible sur cette chanson à propos d’un malheureux qui perd sa petite amie et décide de la remplacer par un animal de compagnie. La légende raconte que Micky Dolenz a tenté de chanter une version droite, puis Davy Jones a envahi la session et a ajouté ses one-liners à la version que nous connaissons et aimons tous.

27 : Johnny Cash, « Sale vieux chien suceur d’œufs

C’est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles nous aimons Johnny Cash: Dans les années 60, quand il traînait avec Bob Dylan et en enregistrant quelques numéros d’actualité marquants, il a également trouvé le temps d’enregistrer cette mélodie comique. Ce n’est pas exactement une chanson pour enfants (le public à la prison de Folsom audiblement aimé) mais c’est hilarant, et particulièrement difficile à chanter sans tomber dans le blasphème.

26: Tom Waits: Rain Dogs

Cette chanson est la quintessence de Waits, un chant sur la façon dont il identifie les chiens épuisés et sans abri qui errent dans sa ville après une tempête. C’est la chanson titre de l’album de 1985 qui a redéfini sa carrière et ouvert un nouveau territoire musical. Et comme la chanson est si entraînante, c’était le point d’entrée parfait.

25 : Elvis Presley. « Vieux berger » et « Une vie de chien

Elvis a pris sa chanson de chien la plus célèbre de Big Mama Thornton, mais les a salués à quelques autres reprises dans sa carrière. De son deuxième album, “Old Shep” pourrait bien être la chanson la plus triste de son catalogue, une histoire triste d’un garçon perdant son meilleur ami à quatre pattes. Pour un antidote, nous suggérons « A Dog’s Life », un numéro merveilleusement loufoque de l’ère de la bande originale.

24 : Anguilles : vie de chien

Dans les mains d’un autre auteur-compositeur, cela aurait pu être un joli petit air sur le fait de souhaiter que vous puissiez passer votre vie allongé au soleil et à courir après les trains, mais avec Mark Oliver Everett à la barre, la chanson prend une tournure plus triste, avec un tendre violon et le refrain “Je prendrai la vie d’un chien, parce que je m’en fiche de celui-ci.”

23 : Etta James : chien de garde

Etta James était un chanteur qui savait remettre les hommes à leur place. Dans ce numéro difficile, elle reproche à son mec de veiller sur elle, d’envoyer son petit frère l’espionner et de restreindre son style en général. Les choeurs – “You a’t rien but a watch dog” – sont un clin d’œil clair au classique de Big Mama Thornton.

22 : Patti Page : (Combien ça coûte) Toutou dans la fenêtre ?

Peut-être la chanson la plus célèbre de cette liste, ce disque de 1953 a été une sensation de nouveauté instantanée – aux sentiments mitigés de Patti Page, qui a préféré enregistrer des ballades aux flambeaux et des chansons country. C’est un standard à ce jour, même si Page a enregistré une version alternative vers la fin de sa vie, de peur que son original n’encourage les usines à chiots.

21 : Hank Williams/George Thorogood : passez à autre chose

Vous avez entendu parler d’atterrir dans la niche. C’est littéralement le sujet de cette chanson; le chanteur rentre à la maison après une nuit de beuverie et finit par coucher avec le cabot. La chanson a été un grand succès à deux reprises : Hank Williams a fait l’original country-swing en 1947, tandis que Thorogood l’a fait vibrer trois décennies plus tard.

20 : Sublime : j’aime mon chien

En ce qui concerne les chansons sur les chiens, celle-ci pourrait avoir le meilleur groove. Cette Sublime la pépite navigue sur un rythme reggae moulant. Et ils aimaient vraiment leur chien : Lou Dog était le dalmatien de compagnie de Bradley Nowell, qui a été salué dans un certain nombre de leurs chansons. Il a écrit celui-ci après que Lou ait disparu pendant une semaine.

19 : Luke Bryan : Les petits garçons grandissent et les chiens vieillissent

Bien qu’il soit sorti il ​​y a à peine trois ans, c’est un larmoyant country classique instantané sur un garçon, son laboratoire noir et leur inévitable adieu. Le chien ne meurt pas dans la chanson, mais tout amoureux des chiens commencera à pleurer quand Luc Bryan chante à propos de quitter la ville et de dire à son animal de compagnie de 14 ans d’être un bon garçon.

18 : Nick Drake : Chien aux yeux noirs

Toutes les chansons sur les chiens ne sont pas gaies : dans cet air austère, le chien aux yeux noirs est une métaphore de la dépression, un sujet avec lequel Nick Drake était malheureusement trop familier. Jesse Winchester a utilisé la même métaphore dans un air tout aussi sombre, “Black Dog”.

17 : Dr John : Comment se fait-il que mon chien n’aboie pas lorsque vous vous approchez ?

Un point culminant de longue date de la Spectacles en direct du docteur, c’est une chanson dépravée sur l’infidélité et la vengeance violente – et c’est assez drôle. Le chien du chanteur est si méchant qu’il a mordu le facteur et “a pris un morceau de ma mère”, mais il veut sauter et jouer chaque fois que le type de la porte dérobée se présente.

16: Led Zeppelin: Bron-Y-Aur Stomp

Du côté acoustique de Led Zeppelin III, c’était Zep à leur plus léger et plus bon enfant. Robert Plant ne révèle qu’au dernier couplet que le compagnon aimant qu’il chante est à quatre pattes ; il entre également dans une référence plaisante à “Old Shep” d’Elvis Presley.

15 : Procol Harum : Chien salé

Le « chien salé » en question est en fait le capitaine d’un majestueux voilier. L’épopée maritime de Procol Harum compte toujours parmi les rock progressifmoments les plus grandioses de , grâce à une tournure dramatique du chanteur Gary Brooker. C’est maintenant un classique reconnu, même s’il a fait un flop en tant que single en 1969.

14: Aerosmith: La raison pour laquelle un chien

Demandez à n’importe quel Aérosmith fan et ils vous diront que Done With Mirrors (le premier album après le nettoyage mais avant tous les hits de retour) est l’un des joyaux perdus de leur catalogue. Ce morceau est l’une des raisons, un groove torride gracieuseté du bassiste Tom Hamilton. Le titre donne un petit conseil : « La raison pour laquelle un chien a tant d’amis, c’est parce qu’il remue la queue au lieu de la langue !

13 : Les Stooges : je veux être ton chien

C’est sans aucun doute le plus grand classique canin du punk rock. Celui-ci est devenu Iggy Popcarte de visite depuis des décennies. Écoutez attentivement et il chante vraiment sur la dévotion sexuelle – donc entre les paroles obsessionnelles et John Caledu piano classique à une note, il y avait toujours plus ici qu’il n’y paraît.

12 : Rufus Thomas : Le Chien

L’un des plus grands crieurs de Stax, Rufus Thomas pourrait faire un disque de danse tueur à partir de n’importe quoi. “The Dog” était une version moins inhibée de l’engouement pour la danse “The Twist”, et il fournit toutes les instructions dont vous avez besoin: “Faites le chien de chasse, faites le chien de taureau, n’importe quel type de chien!” Ses quatre tubes suivants étaient tous des chansons sur les chiens, dont le célèbre “Promener le chien. ”

11 : Nazareth : Poil de chien

Cette chanson pleine d’attitude aurait vraiment dû être considérée comme l’un des classiques du hard rock de tous les temps, mais elle n’a pas éclaté aux États-Unis, où Nazareth était principalement connu pour sa reprise des Everly Brothers “Love Hurts”. Mais il a également livré l’un des meilleurs refrains de hard rock: “Maintenant, vous vous moquez d’un fils de pute!”

10 : Bobby « Blue » Bland : Je ne traiterais pas un chien (la façon dont vous m’avez traité)

Le titre raconte l’histoire; c’est Bobby Bland à son plus bas niveau. Enregistré en 1974, le morceau était issu de son album Dreamer, où il travaillait avec les meilleurs joueurs de jazz et visait le succès croisé de son partenaire de l’époque, BB King. Cela a payé, avec “Je ne traiterais pas un chien” devenant un succès.

9 : Yusuf/Cat Stevens : J’aime mon chien

La plus grande chanson sur un chien a été écrite par un chat. Il s’agissait du premier single du maître-compositeur et du premier succès britannique. Le chanteur aime son chien autant que son partenaire, et les paroles donnent l’impression que le chien restera plus longtemps. La musique a été interpolée par le jazzman Yusef Lateef, qui a ensuite obtenu un crédit de co-écriture.

8 : Les B-52 : Quiche Lorraine

Laissez aux B-52 le soin d’imaginer un envoi surréaliste et affectueux de toutes ces chansons de chien perdu. Fred Schneider donne une lecture dramatique parfaite à cette histoire d’un animal de compagnie en fuite. Cela soulève la question suivante : comment diable a-t-on réussi à perdre un caniche français aux cheveux teints en vert et aux jeans de marque ?

7 : Les gardes royaux : Snoopy Vs. le baron rouge

Un chien de dessin animé qui a fait tomber l’as de l’aviation allemand pendant la Première Guerre mondiale ? C’était en 1966 et il fallait être là. Le groupe de garage de Floride n’avait la permission de personne d’enregistrer un single basé sur la bande dessinée Peanuts, mais le créateur Charles Schulz a finalement dit d’accord. C’était le premier d’une série de tubes Snoopy du groupe, dont un pour Noël.

6: Baha Men: Qui a laissé sortir les chiens

Ce classique de la soca trinidadienne est devenu une sensation mondiale au tournant du millénaire, et à ce jour, aucun match de football ou fête de fraternité ne serait complet sans lui. Mais il a commencé comme un hit underground – le DJ anglais John Peel a été parmi les premiers à le jouer – et était conçu comme un envoi féministe de mecs turbulents.

5: Snoop Dogg : Monde de Doggy Dogg

Il est difficile d’imaginer une liste comme celle-ci sans Snoop Dogg, alias Le Doggfather. Il s’agissait d’une fusion historique entre le hip-hop des années 90 et la soul des années 70, grâce à la production avisée de Dr. Dre et à la voix invitée des Dramatics – sans parler du camée vidéo de Pam Grier, des années avant son retour de Tarantino.

4: Elton John: Gulliver / C’est du foin mâché

Véritable crève-cœur au temps de la valse, cette chanson poétique abordait le souvenir d’avoir abattu un chien bien-aimé. L’un des nombreux morceaux oubliés des débuts d’Elton Ciel vide, celui-ci montrait la promesse de l’équipe John-Taupin. Les cris sans paroles d’Elton à la fin sont un véritable attrape et mènent à la finale décalée de l’album.

3 : Les Beatles : Martha ma chère

Bien sûr, Paul Mccartney a écrit l’une des chansons les plus charmantes sur les chiens. Seuls les vrais fans savaient que Martha était le nom de son chien de berger, alors la chanson a fonctionné sur plusieurs fronts : comme une chanson d’amour à un animal de compagnie, un discours d’encouragement à un être cher, ou juste une chanson pop enjouée avec un grand crochet.

2 : Big Mama Thornton : chien de chasse

Aussi géniale que soit la version d’Elvis Presley, elle ne correspondait pas au venin de l’original de Big Mama, qui se classe parmi les meilleurs du R&B. hymnes d’autonomisation. Le gars n’est qu’un chien de chasse parce qu’il lui manque de respect, est trop paresseux pour attraper des lapins et veut juste s’écraser chez elle. (Nos chiens de chasse locaux aimeraient que nous soulignions qu’ils sont des chiens de chasse qui travaillent dur).

1 : George Clinton : chien atomique

Il existe d’innombrables chansons sur les chiens, mais elles n’ont jamais été aussi funky. Grâce à ce morceau, les années 80 seraient pleines d’aboiements sur le dancefloor. C’était le succès fulgurant du premier album solo officiel de George Clinton Jeux d’ordinateur, et la première des nombreuses chansons de chiens qu’il a lâchées au fil des ans.