Hommage à Sergi Mingote en RCA de Sant Cugat

16/09/2021 à 22:46 CEST

Sport.es

Le Secrétaire Général du Sport et de l’Activité Physique, la Federació d’Entitats Excursionistas de Catalunya (FEEC) et la Fondation Onat ont organisé conjointement une agir à la mémoire de Sergi Mingote en RCA de Sant Cugat. L’enjeu principal était de rappeler la trajectoire sportive et vitale de l’alpiniste, décédé en début d’année en tentant de monter au K2.

Environ 150 personnes ont assisté à l’événement, parmi lesquels se trouvaient des parents et amis de Mingote, ainsi que diverses personnalités du monde politique et social de Catalogne, parmi lesquelles se distinguait le secrétaire général de l’Esport i l’Activitat Física, Anna Caula.

Ce jeudi 16 septembre, Ce n’était que huit mois après l’accident fatidique sur la montagne qui a mis fin à la vie de Sergi Mingote. L’hommage était dirigé par la devise ‘Somia super‘(rêve grand), en référence à la grande carrière de l’alpiniste, à la fois sportivement et dans son domaine le plus solidaire avec divers projets.

D’autres personnalités bien connues qui ont assisté à l’événement étaient le chef de l’opposition au Parlement de Catalogne, Salvador Illa, le directeur de la Voiture, Ramon Terrassa, le secrétaire aux soins de santé et à la participation du ministère de la Santé, Meritxell Budo, et le Président de l’UFEC, Gérard Esteva, entre autres.

La carrière sportive de l’alpiniste de Parets del Vallès a consisté en diverses ascensions vers l’Everest, le plus haut sommet du monde, le ascension vers K2 et Broad Peak en seulement sept jours en 2018, ou la ‘Projet Solidaire‘quand il a atteint six des quatorze sommets majeurs du monde en seulement un an et deux jours. Pour clore l’acte, la femme de Mingote, Rosette de Myriam, remercié l’amour et l’affection que les gens ont montré pendant tous ces mois.