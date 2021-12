Hommage à Sir Frank Williams sur les voitures Williams ce week-end · .

Les voitures de Williams présenteront un hommage à Sir Frank Williams lors du Grand Prix d’Arabie saoudite de ce week-end, à la suite du décès du fondateur de l’équipe plus tôt cette semaine.

L’homme de 79 ans est décédé dimanche. L’ajout à la livrée de la voiture est l’un des nombreux hommages que l’équipe rendra en son honneur ce week-end.

L’équipe de Williams a remporté le championnat des constructeurs à neuf reprises et a permis aux pilotes de remporter le titre à sept reprises. Son total de 114 victoires, dont la plus récente remonte à 2012, n’est dépassé que par Ferrari, McLaren et Mercedes.

. comprend que la F1 envisage également de rendre hommage à Williams avant la première course de dimanche sur le circuit de la corniche de Jeddah.

L’équipe a été vendue par la famille Williams aux propriétaires actuels Dorilton l’année dernière. Cependant, le responsable des performances des véhicules de l’équipe, Dave Robson, a déclaré que son fondateur restait une figure particulièrement importante.

Nécrologie : Sir Frank Williams, 1942-2021« Les tristes événements du week-end dernier signifient qu’il s’agit de notre premier week-end de course sans Sir Frank Williams en tant que patriarche et figure de proue de l’organisation Williams », a-t-il déclaré. « Bien qu’il n’ait été que très rarement sur la piste ces dernières années, il avait toujours une forte présence dans le garage ; sa passion, sa force et son enthousiasme sans faille fournissent une motivation supplémentaire à ceux d’entre nous qui ont la chance de piloter les voitures qui portent son nom.

« Bien qu’une époque s’est terminée le week-end dernier, l’héritage de Frank perdurera et nous continuerons à courir de la manière à laquelle il s’attendrait, en puisant dans sa mémoire comme source de fierté et d’inspiration. Nous envoyons à la famille Williams nos plus sincères condoléances et les rassurons que nous continuerons à honorer sa légende. »

Le pilote Nicholas Latifi a déclaré que « toute l’équipe courra pour Sir Frank ce week-end ».

« Sa contribution à la Formule 1 ne peut pas être sous-estimée », a ajouté Latifi, « et représenter son nom sur la scène mondiale a été un honneur. »

George Russell a également rendu hommage à Williams, déclarant : « En tant qu’équipe, nous sommes déterminés à lui rendre hommage et à lui rendre hommage de la manière dont nous savons qu’il le souhaiterait ; par la course.

Williams avait un parrainage saoudien dans les années 80« En termes de sport britannique, Sir Frank était une figure incroyablement importante. Pas seulement à cause de l’adversité qu’il a affrontée, mais à cause du succès que l’équipe a remporté après son accident. C’était quelqu’un que tant de gens admiraient.

«Il était roulé dans toute l’usine et il y avait cette présence dans la pièce chaque fois qu’il était là. Cela a motivé l’équipe à vraiment se consacrer à son travail et à être si dévouée, à cause de l’homme qu’il était.

Williams a un lien particulier avec l’Arabie saoudite, qui accueille sa première course de F1 ce week-end. L’équipe a obtenu un soutien important de la compagnie aérienne nationale Saudia au début des années 80 et a porté ses couleurs lorsqu’elle a remporté ses premiers championnats du monde.

Lisez un hommage personnel à feu Sir Frank Williams dans la nouvelle édition de la chronique RacingLines aujourd’hui sur .

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Grand Prix d’Arabie Saoudite 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Arabie saoudite 2021

Partagez cet article . avec votre réseau :