Hommage au cabinet : le programme de céréales gratuites dans le cadre du PMGKAY est prolongé jusqu’à fin novembre ; coût total vu à Rs 94 000 crore

Au cours de l’exercice 21, lorsqu’un programme similaire a été exécuté, le gouvernement a dépensé 1,2 million de roupies lakh pour PMGKAY.

Le Cabinet a approuvé mercredi l’extension de la distribution gratuite de céréales alimentaires sous le Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) à plus de 80 crore de personnes pendant encore cinq mois jusqu’à fin novembre. Le programme initialement déployé pendant deux mois (mai-juin) entraînerait désormais une dépense totale d’environ Rs 94 000 crore pour la période de sept mois.

Le PMGKAY a été réintroduit au milieu de la deuxième vague de la pandémie de Covid-19 dans le but de minimiser les difficultés des couches les plus vulnérables de la société.

Le Centre prolongerait la validité du programme PMGKAY jusqu’à Diwali, a annoncé le Premier ministre Narendra Modi le 7 juin. En vertu de ce programme, tous les bénéficiaires de la loi nationale sur la sécurité alimentaire (NFSA) ont le droit de recevoir la même quantité de riz et de blé – 5 kg par personne et par mois – en sus, sans frais. Alors que les dépenses de PMGKAY pour mai-juin ont été estimées à Rs 26 602 crore, le ministère de l’Alimentation a fixé Rs 67 266 crore à dépenser en juillet-novembre. Les besoins totaux en céréales alimentaires pour sept mois peuvent être d’environ 284 tonnes lakh.

Au cours de l’exercice 21, lorsqu’un programme similaire a été exécuté, le gouvernement a dépensé 1,2 million de roupies lakh pour PMGKAY.

« Aucune famille pauvre ne souffrira de la non-disponibilité des céréales vivrières en raison de perturbations au cours des cinq prochains mois. Une allocation supplémentaire améliorera les difficultés rencontrées par les pauvres en raison des perturbations économiques causées par le coronavirus », a déclaré le gouvernement dans un communiqué après l’approbation du cabinet.

Les dépenses supplémentaires seront compensées de près de la moitié par le montant supplémentaire de Rs 50 000 crore reçu de la RBI en tant que transfert de surplus. Dans le budget FY22, le gouvernement avait pris en compte l’apurement de certains arriérés de subventions alimentaires au cours de FY22, mais les dépenses réelles en subventions alimentaires au cours de FY21 étaient de Rs 5,25 lakh crore, Rs 1 lakh crore de plus que l’estimation révisée (RE); les dépenses de l’exercice 21 comprenaient une partie des arriérés qui devaient auparavant être apurés au cours de l’exercice 22. L’allocation de subvention alimentaire pour FY22 (BE) est de Rs 2,43 lakh crore.

« En raison des attentes de croissance économique inférieures à ce qui était avant la deuxième vague de Covid, il y aura un certain impact sur la perception des impôts. Cependant, l’examen des chiffres de collecte de la TPS de mai (pour les transactions d’avril) qui dépassaient Rs 1 lakh crore et le dividende plus élevé de RBI aideront à combler les besoins de financement supplémentaires au cours de l’exercice 22. La redéfinition des priorités des dépenses pourrait également avoir lieu cette année s’il y a plus de déficit », a déclaré DK Pant, économiste en chef d’India Ratings. L’extension de ce programme de céréales gratuites aura un impact limité sur le programme d’emprunt du gouvernement pour l’exercice 22.

En mai, le conseil d’administration de la RBI a approuvé le transfert de 99 122 crores de roupies au gouvernement de l’Union pour une période de neuf mois se terminant en mars 2021, la banque centrale ayant déplacé son exercice comptable à avril-mars de l’exercice 21 à juillet-juin plus tôt.

Autant que 593 lakh tonne de blé et 294 lakh tonne de riz (total 887 lakh tonne de céréales vivrières) sont disponibles sous Central Pool au 21 juin. Le Centre espère une levée de 100% sous PMGKAY d’ici la fin de ce mois comme l’indique et les territoires de l’Union ont déjà levé 96% des 80 tonnes lakh allouées en mai-juin.

Savez-vous qu’est-ce que le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique budgétaire en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours boursiers BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.