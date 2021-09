Hommage au prince Philip: William comparé au duc d’Édimbourg après un nouveau clip d’interview de la BBC | Royale | Nouvelles

Les fans de Royal ont fait l’éloge de la bande-annonce du programme de la BBC Prince Philip: The Royal Family Remembers, publié plus tôt dans la journée. Dans le court clip, Charles, William, Harry et la petite-fille du duc Zara Tindall partagent tous de bons souvenirs de Philip. Le duc d’Édimbourg est décédé en avril, juste avant son 100e anniversaire.

Prince Philip: The Royal Family Remembers sera diffusé ce mois-ci sur BBC One et comprendra des interviews filmées avant et après la mort de Philip.

Dans la bande-annonce, William apparaît en premier, comme il le dit : “Il a toujours été une énorme présence derrière tout ce que nous avons vraiment fait.”

Harry le suit en disant : « Ce que vous voyez est ce que vous avez avec mon grand-père. Il était sans vergogne lui.

Zara ajoute : “On ne se prépare jamais vraiment à le perdre parce qu’il a toujours été là.”

Le clip se termine par Charles qui dit : “Nous avons eu la chance de l’avoir pendant près de cent ans.”

Les membres de la famille parlent d’un montage de clips vidéo familiaux, dont Philip faisant du vélo avec ses enfants alors que la reine les poursuit.

Un autre le montre en train de boire dans un trophée et de rire.

Les remarques du duc de Cambridge ont été saluées par les téléspectateurs en ligne, avec des comparaisons faites avec le prince Philip.

Dans le cadre de l’hommage d’une heure, la reine a accordé à la BBC un accès spécial à sa collection privée de films cinématographiques.

Le programme, qui sera diffusé le mercredi 22 septembre à 21h sur BBC One, a été initialement produit pour marquer le 100e anniversaire du duc en juin.