Hommage aux champions de l’Euroligue 2010

22/10/2021

Ce vendredi était jour de match, un match important car le Barça affrontait le Zenit de Xavi Pascual dans un duel d’Euroligue. Et profitant justement du fait que l’entraîneur catalan était à Barcelone, un bel hommage à l’équipe championne d’Euroligue 2010 à Paris en présence de la plupart des membres du personnel et du personnel technique.

Les anciens joueurs ont retrouvé leur entraîneur au Barça Botiga, où ils signaient des autographes pour les supporters et prenaient des photos avec eux. De tous, Pete Mickeal a pris la plus grande importance, étant sans aucun doute le plus demandé par les adeptes.

De la Botiga, l’expédition championne d’Europe s’est déplacée aux Palau et quelques minutes avant le match, ils ont sauté au milieu du terrain pour recevoir des applaudissements chaleureux et une grande ovation des tribunes.

À part Pete Mickaël, ils ont assisté à l’événement Roger Grimau, Jordi Trias, Fran Vázquez, Víctor Sada, Juan Carlos Navarro, Gianluca Basile et Erazem Lorbek étant les grands absents Terence Morris, Ricky Rubio, Boniface N’Dong et Luboš Barton.

L’homenatge del Palau als CAMPIONS DE PARÍS 🏆 #ForçaBarça ! pic.twitter.com/J5L7zPVanH – Basket du Barça (@FCBbasket) 22 octobre 2021

L’appel a donc été un succès et les fans ont pu revivre quelques instants la réalisation de ce titre important, le deuxième Barça Euroligue, dont on s’est souvenu l’année dernière à l’occasion du dixième anniversaire mais que la pandémie l’en a empêché. .

Après l’acte émotionnel où la bonne humeur et la bonne humeur régnaient toujours Xavi Pascual était le seul à avoir un travail et beaucoup avec le duel de son équipe contre le Barça que tous ses anciens élèves ont vu en direct.