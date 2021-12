Hommage aux jeunes Dolph à Rolling Loud

Le jeune Dolph – qui a été assassiné le mois dernier – a été honoré samedi soir à Rolling Loud 2021.

Key Glock a rendu un hommage au rappeur déchu et OT Genasis l’a rejoint sur scène pour partager le moment.

Dolph était un incontournable de Rolling Loud, se produisant 4 fois au cours des dernières années. Key Glock était l’un des artistes de Dolph de Paper Route Entertainment. Il était aussi le cousin de Dolph.

Glock a posté ceci sur Instagram … « putain de frère, je suis PERDU😞 mon cœur est déchiré mon cerveau sur le point d’exploser ça fait mal quand je respire..pourquoi me quittes-tu si tôt ?? Je ne serai plus jamais le même, tu étais mon homme de gauche, mon frère, mon cousin, mon mentor et partenaire buveur »

Immédiatement après la mort de Dolph, Rolling Loud a publié un hommage… « LONG LIVE YOUNG DOLPH «

Comme nous l’avons signalé, Dolph a été abattu le 17 novembre à Memphis, devant un magasin de biscuits local. Il avait été ciblé dans le passé… en 2017, Dolph a été abattu à plusieurs reprises devant un magasin de chaussures à Hollywood. La même année, son SUV a été aspergé de plus de 100 balles.

Le meurtre de Dolph était clairement une attaque ciblée. Trois personnes ont été arrêtées.

Dolph a laissé un fils et une fille. Il n’avait que 36 ans.