Hommage aux New York Knicks avec le triple-double de Kemba Walker

Si, il y a quelques semaines, ils disent marcheur Kemba qu’il allait être le protagoniste du triomphe de Knicks de New York le jour de Noël, il n’y aurait peut-être pas cru. Mais la magie de la NBA offre ce genre d’histoires et le meneur de jeu s’est réconcilié avec Thibodeau grâce à sa grande attitude et son niveau de basketteur. Dans le triomphe des New-Yorkais sur faucons d’Atlanta, freiné par la perte de Trae Young et fatigué par le calendrier de la semaine dernière, par un score de 101-87, Kemba a terminé avec 10 points, 12 passes et 10 rebonds. Il était secondé par Julius Randle (25 ans), Evan Fournier (15) et Quentin Grimes (15).

Quentin Grimes. Poche d’angle. pic.twitter.com/ZQwIm4tMcz – NEW YORK KNICKS (@nyknicks) 25 décembre 2021