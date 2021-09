Hommage aux quatre Olympiens lors de la soirée ‘Glory Nights’

La soirée de boxe la plus spéciale. Nuits de gloire sonnera la cloche avec une soirée spectaculaire au cours de laquelle les participants profiteront de cinq épisodes d’importance internationale. L’événement sera un véritable spectacle, loin de l’idée que ce sport avait jusqu’à présent dans notre pays, à l’Espacio La Alquería de Madrid.

L’idée est née grâce à Fernando Sánchez et son promoteur Emporio Boxing. Ce boxeur et homme d’affaires, lassé de voir à quel point l’art noble n’est pas au même niveau que dans d’autres pays européens, a décidé d’en prendre le commandement et de l’emmener au sommet du territoire national. Ce ne sera pas une tâche facile, mais bien sûr, Emporio Boxing mise beaucoup sur Glory Nights. Amin Hachimi, Camacho de Jordanie, Carlos Ramos ou Youba sissokho, ne sont que quelques-uns des noms qui sont sous sa tutelle et qui donneront un échantillon de son potentiel.

La boxe est à la mode et traverse actuellement l’un de ses meilleurs moments. Par conséquent, ce soir ne pouvait pas manquer un hommage aux héros de Tokyo 2020, qui ont touché le métal jusqu’à trois fois et bien que cela ne puisse pas être le cas, ils sont rentrés chez eux avec leurs diplômes olympiques plus que mérités. Pas de chance pour les Espagnols qui n’ont pas signé un papier moins pertinent pour cette raison.

Excellent travail des gars de Image de balise Rafael Lozano, le sélectionneur national, qui ne pouvait pas compter sur son capitaine cette fois Youba sissokho, qui fera partie de la première soirée de Noches de Gloria à ses débuts professionnels. Les garçons de la boxe olympique ont déjà confirmé qu’ils participeront à cet événement spécial.

Sissokho fera ses débuts dans le domaine professionnel. Une idée, un rêve, qui n’a jamais cessé d’être présent dans l’esprit de l’un des boxeurs les plus importants, sur le plan social et sportif, que l’Espagne a pu avoir tout au long de son histoire. Né à Dakar, au Sénégal, il a déménagé à Majorque pour des raisons de santé alors qu’il était très jeune. A 18 ans, il était déjà membre de l’équipe olympique espagnole. Il a un bronze européen et a été olympique à Rio 2016, en effet, il a été capitaine de l’équipe nationale pendant trois cycles. Très impliqué dans les causes sociales dans son pays natal, il revendique la boxe comme moyen d’intégration. Bien que sur le ring, il ne se fait pas d’amis. Donc ça va souffrir Jair Cortés, un Équatorien résidant à Saragosse, qui honore la boxe basée sur le sacrifice. Une opportunité unique pour Jair, qui ne facilitera pas la tâche à Youba lors de ses débuts en six rounds.

Un autre des protagonistes sera Amin Hachimi. Le madrilène de 23 ans veut cesser d’être la grande promesse de la boxe espagnole pour commencer à devenir une réalité. Il a fait ses débuts très jeune et dévorait ses rivaux, le professionnalisme était donc la solution pour Aluche. Après une blessure à la main droite qui l’a tenu hors du ring pendant un an, la chance lui sourit à nouveau et il est prêt à remporter sa sixième victoire par KO. Son duel en 8 rounds contre Jacoppo fazzino C’est une épée à double tranchant. L’Italien, qui n’a rien à perdre, est habitué ou affronté des combattants prometteurs et n’a pas peur de lui. Il ira pour tout.

Une grande connaissance de la boxe amateur qui ne manquera pas cette grande soirée est Camacho de Jordanie. À 23 ans, il est un autre des grands espoirs du promoteur Emporio Boxing, il a été champion d’Espagne amateur dans toutes les catégories d’âge et il y a quelques mois à peine, il est passé sur le terrain professionnel avec un grand début par KO dans le premier rond contre à Romelis Martinez. Votre rival sera Joël Sanchez, dans un duel convenu de 4 rounds. Cela promet d’être un combat d’une grande intensité.

Les combat d’étoiles de la soirée sera sans aucun doute celui qui affronte Carlos Ramos et Rubén García, ‘Peli’. Deux histoires qui se croisent et qui en même temps ne pourraient pas être plus différentes. Ramos, boxeur gaucher d’origine équatorienne, était membre de l’équipe olympique espagnole et, à 25 ans, rêve d’être le champion d’Europe poids plume. Après avoir combattu dans des lieux emblématiques comme l’Angleterre ou les États-Unis, son temps se rapproche de plus en plus. ‘Peli’, quant à lui, est né et a grandi à Madrid. Boxeur de quartier assidu, il grandit face aux défis et donne le meilleur de lui-même lorsqu’il se sent en danger. Battre Ramos pourrait donner à sa carrière la récompense qu’elle mérite tant, mais il devra rester calme s’il ne veut pas être éliminé lors des premiers tours. Un combat qui a suscité de grandes attentes dans la boxe madrilène. Deux manières opposées d’appréhender la vie et la boxe, face à face.

La boxeuse Melania Sorroche

Et ne pouvait pas manquer Mélanie Sorroche, le double champion d’Europe des poids coq. Combattante et véritable cauchemar sur le ring, elle est un luxe pour la boxe féminine espagnole. Le titre mondial se rapproche et elle affrontera l’Italienne Angela Cannizzaro ‘Amira’ en huit tours. Une victoire le laisserait, 5 ans plus tard, au bord d’une revanche d’une perte de titre mondial qu’il n’a jamais mérité. La boxe donne toujours une seconde chance quel que soit le temps qui passe.