“ Hommage ” de Weezer à Metal World, “ Van Weezer ”, arrivera en mai

WEEZERl’hommage tant attendu du métal au monde, «Van Weezer», sortira le 7 mai via Musique de Crush/Dossiers de l’Atlantique. Une nouvelle chanson de l’album, “J’ai besoin de ça”, peut être entendu ci-dessous.

“J’ai besoin de ça” suit la sortie de l’année dernière “Héros” et “Le début de la fin”, ainsi que les 2019 “La fin du jeu”, qui apparaissent tous sur «Van Weezer». Le groupe a également donné aux fans un aperçu de «Van Weezer» chanson “Rêve bleu” l’année dernière “Simpsons” épisode, en plus d’interpréter la chanson thème emblématique de l’émission à la fin de l’épisode.

«Van Weezer», WEEZERle quinzième album studio, est produit par Suzy Shinn (PANIQUE! À LA DISCOTHÈQUE, GARÇON RADIO-ACTIF). L’inspiration de cet album vient des racines les plus profondes de WEEZER – métal! Qu’est-ce que le métal a à voir avec WEEZER, tu demandes? Dans ses premières années, guitariste / chanteur Rivières Cuomo était un énorme EMBRASSER ventilateur; guitariste Brian Bell était un grand NOIR SABBAT ventilateur; le batteur Patrick Wilson adoré à l’autel de VAN HALEN et SE RUER; bassiste Scott Shriner aimé TUEUR et METALLICA. La dernière fois que cette veine de roche plus dure a été exploitée par WEEZER était sur leur album très apprécié de 2002 “Maladroit”; «Van Weezer» est prêt à faire progresser les sons de cet album grâce à Shinn.

«Van Weezer» suit la sortie du tout premier album orchestral du groupe, “OK Humain”, plus tôt cette année. “OK Humain”premier single, “Toutes mes chansons préférées”, n ° 1 à la radio Triple A, et est actuellement dans le top 5 et en croissance chez Alternative.

WEEZER a vendu plus de 10 millions d’albums aux États-Unis et plus de 35 millions de disques dans le monde depuis la sortie de son premier album en 1994. Le catalogue comprend des mégahits tels que «Buddy Holly», “Undone (The Sweater Song)”, “Dis que ce n’est pas le cas”, «El Scorcho», “Hash Pipe”, “Île au soleil”, “Beverly Hills”, “Porc et haricots” et plus.

«Van Weezer» liste des pistes:

01. héros



02. Tous les bons



03. La fin du jeu



04. J’ai besoin de ça



05. Le début de la fin



06. Rêve bleu



07. 1 plus de succès



08. Sheila peut le faire



09. Elle a besoin de moi



dix. Fille de métal précieux



