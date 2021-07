Hommage sur la tombe de Jim Morrison, 50 ans après sa mort – El Sol de México

in

Des admirateurs français, allemands et espagnols sont venus ce samedi sur la tombe du musicien et poète Jim Morrison, dans le cimetière parisien du Père Lachaise, pour rendre hommage à ce mythe et référence du rock, décédé il y a cinquante ans aujourd’hui.

“Vos poèmes chantés nous feront toujours délirer. Vos démons sont venus vous chercher, mais nous ne pourrons jamais vous oublier. Les portes ne se fermeront jamais, car je ne me lasse pas d’écouter vos chansons”, ont récité Catherine d’Alençon et Bruno Gacon au pied de la tombe de Morrison, dans laquelle ils ont laissé un bouquet de fleurs et un cadre photo.

Les clôtures qui entourent la tombe pour protéger l’intimité des lieux et empêcher les gens de s’approcher de trop près ont été témoins tout au long de la matinée de l’arrivée de centaines de fidèles, certains portant des chemises de l’artiste et de son groupe, ” The Doors “.

« Nous sommes venus vivre cet événement, nous ne sommes pas venus voir Paris ; nous sommes venus fêter le cinquantième anniversaire avec Jim Morrison, notre idole », ont expliqué Efe Mamen Langa et Carlos Sánchez, venus de Barcelone en voiture pour le occasion.

Tous deux ont reconnu que ce “rêve” qu’ils avaient prévu de faire depuis un certain temps, également pour le 25e anniversaire de sa mort, car dès leur plus jeune âge, ils ont commencé à “enchanter” Morrison. Mais ce n’est que depuis 50 ans qu’ils ont décidé de s’y conformer définitivement.

La chanson “LA Woman”, qu’il a dédiée à sa compagne, Pamela Courson, est l’une de celles que Langa a mises en avant, même s’il a admis qu’elles ont toutes quelque chose de spécial à cause des messages qu’il a transmis à cette époque.

“Il a été une référence à la fois personnellement et musicalement”, explique Pere Romeu, un autre fan de Barcelone, qui était déjà il y a deux ans dans le cimetière et qui voulait aujourd’hui répéter pour partager le souvenir de Morrison en compagnie.

“Une vie courte mais intense”, a-t-il dit à propos de son idole – décédée à 27 ans – Romeu, qui a reconnu que ses cheveux se dressent encore lorsqu’il écoute des chansons comme “Riders on the Storm”, de son album “LA Woman “,” l’un des meilleurs albums de l’histoire “.

La musique de Morrison a été entendue au pied de sa tombe en ce jour de commémoration qui commémore la mort de l’artiste dans un appartement du quartier du Marais, à Paris, où il s’était installé pour tenter de sortir de son alcoolisme et de respirer avec le esprit ville artistique.