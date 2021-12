Hommages conjoints prévus pour feu Sir Frank Williams en Arabie saoudite

Williams et la Formule 1 ont confirmé que des « hommages communs » seraient rendus à Sir Frank Williams, qui est malheureusement décédé ce week-end.

Williams a passé un total de 43 ans en Formule 1 après avoir fondé son équipe privée, et Bernie Ecclestone est allé jusqu’à dire que la Formule 1 dans sa forme actuelle n’existerait peut-être pas du tout sans l’ancien propriétaire de l’équipe.

Un porte-parole de la Formule 1 a confirmé à GPFans qu’ils collaboraient avec Williams pour rendre hommage au fondateur de l’équipe, et l’équipe a déclaré qu’elle honorerait la mémoire de Sir Frank à Djeddah ce week-end.

« Nous [head to Saudi Arabia] avec le cœur lourd à la suite du décès de notre fondateur et ancien directeur d’équipe, Sir Frank Williams à l’âge de 79 ans. Sir Frank était un coureur dans son essence, et nous courrons en son honneur ce week-end, avec de nombreux hommages prévus pour célébrer sa vie extraordinaire », a déclaré Williams en avant-première de la course.

« Les freins s’accrochent, d’accord ? » « Nan! » Reposez en paix, monsieur Frank. #F1 [🎥 @F1]pic.twitter.com/rXbJbsTCax – PlanetF1 (@Planet_F1) 28 novembre 2021

L’actuel responsable des performances des véhicules de Williams, Dave Robson, a ajouté que l’équipe continuera à perpétuer l’héritage qu’il leur a laissé et fera de son mieux pour courir comme il l’avait prévu.

« Les tristes événements du week-end dernier signifient qu’il s’agit de notre premier week-end de course sans Sir Frank Williams en tant que patriarche et figure de proue de l’organisation Williams », a déclaré Robson.

« Bien qu’il n’ait été que très rarement sur la piste ces dernières années, il avait toujours une forte présence dans le garage ; sa passion, sa force et son enthousiasme sans faille fournissent une motivation supplémentaire à ceux d’entre nous qui ont la chance de piloter les voitures qui portent son nom.

« Bien qu’une époque s’est terminée le week-end dernier, l’héritage de Frank perdurera et nous continuerons à courir de la manière à laquelle il s’attendrait, en puisant dans sa mémoire comme source de fierté et d’inspiration.

« Nous envoyons à la famille Williams nos plus sincères condoléances et les rassurons que nous continuerons d’honorer sa légende. »

George Russell a également rendu hommage à l’ancien directeur de l’équipe, louant sa détermination pour ce qu’il a vécu dans sa vie et reconnaissant l’attitude qu’il avait lorsqu’il dirigeait son équipe.

« Sir Frank était une figure incroyablement importante », a déclaré Russell. « Pas seulement à cause de l’adversité qu’il a rencontrée, mais à cause du succès que l’équipe a remporté après son accident.

«C’était quelqu’un que tant de gens admiraient. Il se déplacerait dans toute l’usine et il y avait cette présence dans la pièce à chaque fois qu’il était là.

« Cela a motivé l’équipe à vraiment se consacrer à son travail et à être si dévouée, à cause de l’homme qu’il était. »