Hommages rendus alors que la police identifie officiellement le corps comme étant Olisa Odukwe, étudiante de Bristol Uni ⋆ .

La police a confirmé que le corps retrouvé du port de Bristol mardi dernier manquait à Olisa Odukwe, une étudiante de l’Université de Bristol.

Des plongeurs ont récupéré le corps dans la zone de Harbourside près de Narrow Quay mardi après-midi. Ses amis et sa famille ont été informés de la découverte, bien que l’identification officielle n’ait pas encore été effectuée jusqu’à présent.

L’étudiant de l’Université de Bristol a été porté disparu pour la première fois le dimanche 2 mai après avoir été vu pour la dernière fois quitter son domicile à Redland tôt samedi matin.

Au cours de la semaine écoulée, des amis ont rendu hommage à Olisa, se souvenant de lui comme d’un jeune homme «généreux», «humble» et «doux».

Dans un message hommage, l’un de ses amis proches a décrit Olisa après avoir terminé un semi-marathon ensemble: «Olisa m’a encouragé. Il m’a poussé, m’a traîné jusqu’à la ligne d’arrivée. Je n’aurais pas pu le faire sans lui. Je suis très reconnaissant d’avoir vécu cela ensemble. Je me sens si fier de l’appeler un ami.

«Vous pouvez prendre ces quelques heures et les extrapoler à ses vingt ans sur cette planète – c’est ainsi qu’Olisa était. Toujours encourageant, charitable dans le temps et dans l’esprit. Toujours en riant, toujours en plaisantant ».

Tout au long de son séjour à Bristol Uni, Olisa a joué pour la première équipe de football XI. Ses coéquipiers l’ont décrit comme «l’âme la plus pure», d’autres affirmant «qu’il était un plaisir d’avoir comme ami» et qu’il «n’a jamais fait que nous sourire».

Olisa a étudié le génie mécanique et son chef de département, le professeur Aydin Nassehi, a rendu hommage en disant: «Olisa est partie. L’un de nous est parti.

«Tout le monde dans notre département est ensemble dans cette tragédie. Nous pleurerons et nous nous soutiendrons mutuellement… Nous écouterons des histoires, des souvenirs, des espoirs et des rêves et nous nous souviendrons du brillant jeune homme qui n’est plus avec nous ».

Dans sa deuxième année à Bristol Uni, Olisa était originaire de Tunbridge Wells. Ses amis de chez eux qui ont aidé à organiser la recherche à Bristol ont également partagé leurs souvenirs. Un ami s’est souvenu d’Olisa comme «l’une des personnes les plus fortes, les plus généreuses et les plus authentiques que je connaisse».

La communauté de Bristol dans son ensemble a pleuré la perte de l’étudiant bien-aimé, de nombreuses personnes affichant simplement un cœur violet en l’honneur d’Olisa. Le cœur violet est devenu un symbole pour se souvenir de lui. À la mémoire d’Olisa, un ami proche de la maison lance un podcast sur la santé mentale appelé «The Purple Heart Podcast» pour aider à normaliser les discussions sur la santé mentale.

Personne ne devrait souffrir seul. Si vous rencontrez des problèmes de santé mentale ou des niveaux de stress élevés, de l’aide est facilement disponible pour ceux qui en ont besoin.

Une liste des services de bien-être disponibles pour les étudiants de Bristol peut être trouvée ici, ainsi que le service d’assistance téléphonique des Samaritains.