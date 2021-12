Homme arpentant les rues avec un fusil de chasse à l’extérieur du bâtiment de l’ONU

Une confrontation entre un homme suicidaire armé d’un fusil de chasse et des flics devant le bâtiment des Nations Unies à Manhattan a pris fin après près de trois heures jeudi, a annoncé la police.

William Tingler, 65 ans, d’Ormand Beach, en Floride, a été accusé de possession criminelle d’une arme, de menaces terroristes, de menace, de mise en danger imprudente et d’obstruction, ont indiqué des sources policières.

Il a été vu en train de faire les cent pas sur la First Avenue entre la 42e et la 45e rue Est jeudi matin, pointant l’arme sur lui-même et refusant de la laisser tomber, ont indiqué des sources. Lors de son arrestation, les flics l’ont trouvé en possession d’un « manifeste », ont ajouté des sources.

Des photos troublantes de la scène montrent l’homme, vêtu d’une veste rouge et d’un jean bleu, pointant l’arme à feu sous son menton alors que les flics tentaient de le rabaisser.

Tingler a été placé en garde à vue vers 13 h 45. Il a été emmené dans un hôpital voisin pour une évaluation psychologique, a indiqué la police.

Un homme armé d’un fusil de chasse fait les cent pas devant le bâtiment des Nations Unies le jeudi 2 décembre 2021.Robert MillerLa scène au bâtiment de l’ONU jeudi alors que le NYPD répond à un homme apparemment suicidaire. Robert Miller Un homme anonyme dans ces années 60 fait les cent pas devant le bâtiment des Nations Unies.Robert Miller Le bâtiment des Nations Unies sur la Première Avenue entre East 42e et 45e rues à Manhattan.Robert Miller

Il n’a jamais pointé le shogun, qui contenait une seule cartouche, sur des officiers, ont déclaré des responsables de la police.

Les responsables de la police pensent que Tingler avait voyagé de la Floride à la ville mercredi et s’était enregistré à l’hôtel Millennium sur la 44e rue. Il s’est dirigé vers le bâtiment des Nations Unies jeudi matin avec une paire de sacs à dos suspects et le fusil de chasse.

Le premier sous-commissaire Ben Tucker a déclaré que l’homme avait une pile de papiers qu’il voulait que quelqu’un des Nations Unies examine.

L’homme détient des documents qu’il voulait remettre à des responsables de l’ONU, selon la police.BRIGITTE STELZER L’homme aperçu peu avant de se rendre à la police.BRIGITTE STELZER La police le place en garde à vue.Robert Miller L’homme n’a jamais tourné le fusil de chasse vers la police. Robert Miller

Il a accepté de se rendre après que la police eut promis de remettre les divers documents à un responsable de l’ONU, a déclaré Tucker. On ne savait pas ce que contenaient les documents, mais Tucker a déclaré qu’ils « n’avaient aucune signification spécifique ».

Les flics ont fermé les routes entourant le complexe de l’ONU, qui a également été placé en lock-out.

Si vous êtes aux prises avec des pensées suicidaires ou si vous vivez une crise de santé mentale et vivez à New York, vous pouvez appeler le 1-888-NYC-WELL pour des conseils de crise gratuits et confidentiels. Si vous habitez en dehors des cinq arrondissements, vous pouvez appeler la hotline nationale de prévention du suicide 24h/24 et 7j/7 au 1-800-273-8255 ou aller sur SuicidePreventionLifeline.org.