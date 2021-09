Homme déchargé sur à bout portant des tirs de la police à Huntington Beach Pier

in

— Huntington Beach PD dit à TMZ … la victime n’est pas noire.

Un homme a été abattu et vraisemblablement tué ce week-end alors qu’il se tortillait au sol devant au moins quatre policiers … dont deux ont ouvert le feu sur lui à bout portant.

La police de Huntington Beach a confirmé qu’un officier avait été impliqué dans la fusillade samedi, mais n’a pas fourni d’autres détails … y compris le statut de l’homme qui a été abattu. On nous dit que cet individu a été transporté à l’hôpital, mais son état est inconnu. Les flics disent également qu’il n’y a actuellement aucune menace pour la sécurité publique.

TMZ a obtenu une vidéo du meurtre horrible – qui montre un homme, qui semble être noir et/ou un POC, se tordant sur le sol et levant également le bras ce qui semble être une sorte de sac en plastique … avant les agents autour de lui déchargent plusieurs cartouches de leurs armes à feu.

D’autres renforts sont arrivés et la police a mis en place un périmètre pour faire face à la situation.

Comme vous pouvez le voir et l’entendre, il y avait plusieurs témoins… qui se trouvaient près de Sandy’s Beach Shack sur la jetée. Un témoin oculaire raconte avoir vu les flics à la poursuite de cet homme sur lequel ils avaient déjà tiré au moins une fois. Il a sauté par-dessus le mur et est tombé au sol. On nous dit qu’ils ont entendu des flics lui crier des ordres, mais avant longtemps… ils tiraient.

On nous dit qu'ils ont entendu des flics lui crier des ordres, mais avant longtemps… ils tiraient.

D’autres qui se trouvaient dans la région ont pris des photos des séquelles – et l’homme semble être allongé sans vie sur le sol à l’approche des officiers.

Aucun mot encore sur ce qui a conduit exactement à cela … mais en tout cas, il ne semble pas que la foule de HB ait été trop indignée par ce qu’elle venait de voir. Au contraire, beaucoup d’entre eux semblaient être davantage du côté des flics. On ne sait pas à ce stade s’il était armé ou non d’une arme.

À première vue, cependant… il ne semble pas avoir constitué une menace de par sa position.

Publié à l’origine – 16h34 PT