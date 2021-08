Homme vs machine : l’intelligence artificielle est une force avec laquelle il faut compter

Portrait d’Uma Ganesh

Le débat sur l’intelligence artificielle (IA) et son potentiel de suppression d’emplois dure depuis un certain temps. De plus en plus, le travail fastidieux et les tâches répétitives sont remplacés par des robots ou d’autres outils automatisés. Alors que la Brookings Institution a estimé que 36 millions de travailleurs perdront leur emploi à cause de l’IA, selon le Forum économique mondial, l’IA créera 58 millions de nouveaux emplois.

Diverses études ont prédit des pertes d’emplois dues à l’IA dans une large fourchette allant de 9 % à près de 47 %. Cependant, les outils d’IA nécessitent une bonne quantité de formation continue, qui à son tour dépend de l’intelligence humaine pour les former. L’IA cessera d’exister sans le soutien de l’humain et non l’inverse. La créativité et les émotions ne sont pas le point fort de l’IA et donc, les emplois qui exigent ces caractéristiques ne seront pas facilement remplacés par des machines.

Même les entreprises qui parient sur l’IA sont prudentes quant aux retours sur les investissements massifs requis pour de telles initiatives et, par conséquent, la généralisation des solutions d’IA prendrait beaucoup de temps. Par conséquent, l’IA doit être considérée comme une autre phase de l’évolution numérique qui permettrait de nouvelles innovations et créerait des opportunités d’expansion de l’économie mondiale. Le Mckinsey Global Institute a prédit que l’IA a le potentiel d’ajouter 16% à 16 000 milliards de dollars à l’économie mondiale et d’augmenter le PIB de 26%.

Au cours de la décennie entre 2006 et 2016, selon l’analyse présentée par Reinhart et Edwards, plus de 51 millions d’emplois ont été détruits, tandis que 179 millions d’emplois ont été créés. Étant donné qu’il est inévitable que l’IA pénètre dans toutes les sphères de notre société et de notre économie, il est prudent d’envisager les moyens possibles de faire face à cette éventualité plutôt que d’ignorer ou de craindre les conséquences possibles sur la situation professionnelle.

Les personnes effectuant des tâches routinières et répétitives, principalement celles associées à des secteurs tels que les services financiers, les transports, l’hôtellerie ou la construction ou exécutant des tâches administratives simples, devraient activement commencer à travailler sur leur carrière. L’IA est une force avec laquelle il faut compter non seulement pour ceux qui n’ont pas de compétences ou de compétences faciles à trouver, elle menace même les professionnels hautement qualifiés tels que les avocats, les médecins, les architectes et même les programmeurs informatiques. Tous doivent prendre des précautions pour ne pas perdre leur pertinence sur leur lieu de travail. Ils devraient tout d’abord s’assurer que leurs emplois actuels comportent de plus en plus de composantes « d’intelligence » et d’un plus grand nombre d’éléments d’interprétation qui ne peuvent pas être exécutés facilement par des machines.

Alors que les organisations accorderaient plus d’attention au développement de leurs talents par rapport au passé en raison de la nature dynamique de l’environnement technologique en particulier ainsi que d’autres exigences commerciales, individuellement les employés doivent devenir plus conscients de l’acquisition de compétences et de connaissances de pointe par leurs propres efforts. et investissement. Il est impératif pour eux de se perfectionner et d’acquérir des compétences numériques afin qu’ils puissent effectuer la transition vers de nouveaux emplois dans de nouvelles industries en tirant parti des connaissances fonctionnelles de leurs emplois précédents.

Tous les nouveaux arrivants sur le marché du travail devraient nécessairement posséder des compétences en codage qui seraient comparables aux autres compétences de vie dont ils ont besoin pour réussir dans leur carrière. Ce n’est plus la question de l’homme contre la machine, il s’agit de ce que les humains peuvent réaliser avec la puissance de l’IA et c’est là que réside la voie pour se réinventer pour l’avenir.

L’auteur est président exécutif de Global Talent Track, une entreprise de solutions de formation en entreprise

