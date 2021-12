Honasa Consumer acquiert Mompresso pour un montant non divulgué

Momspresso déploiera les fonds reçus grâce à l’acquisition pour améliorer l’équipe, renforcer les capacités de science des données et investir dans la technologie

Honasa Consumer Pvt Ltd (HCPL) a annoncé vendredi avoir acquis la plate-forme de contenu destinée aux femmes Momspresso et la plate-forme d’engagement des influenceurs associée Momspresso MyMoney pour un montant non divulgué.

HCPL est la société mère de Mamaearth et The Derma Co.

Avec l’acquisition, Momspresso et MyMoney fourniront à HCPL une plate-forme pour se connecter avec 60 000 créateurs de contenu dans 10 langues, une communauté engagée de 30 millions de femmes et plus de 2 millions de micro-influenceurs connectés à 50 millions de consommateurs.

Cela permettra à HCPL de se connecter directement avec les créateurs, les communautés et les consommateurs, selon un communiqué.

Après l’acquisition, Momspresso continuera de fonctionner de manière indépendante et l’équipe fondatrice avec le PDG Vishal Gupta, le CTO Asif Mohamed et le COO Prashant Sinha, continuera à diriger les opérations et à gérer l’entreprise en tant qu’entité indépendante. Tous trois sont également co-fondateurs de l’entreprise.

Momspresso déploiera les fonds reçus grâce à l’acquisition pour améliorer l’équipe, renforcer les capacités de science des données et investir dans la technologie pour accroître l’échelle et l’efficacité.

L’acquisition renforcera davantage leur approche marketing axée sur les données et axée sur le numérique et accélérera l’engagement avec les consommateurs afin de renforcer davantage le contenu vers le commerce, selon le communiqué.

L’expérience de l’équipe fondatrice et les capacités de la plate-forme montrent un immense potentiel pour développer une plate-forme de contenu qui aide les consommateurs à prendre des décisions éclairées grâce à un contenu de haute qualité généré par les utilisateurs dans les domaines de la beauté, de la santé, de la mode, du style de vie, de la grossesse, de la maternité et des enfants, il ajoutée.

Momspresso gère également MyMoney, une plate-forme permettant aux micro-influenceurs d’interagir avec les consommateurs dans l’économie du nouvel âge. Fondée en 2010, Momspresso est devenue l’une des communautés de femmes les plus importantes et les plus engagées d’Inde.

« Nous avons connu une croissance exponentielle en raison de notre connexion constante avec la communauté et les consommateurs et le partenariat avec Momspresso renforcera davantage notre réseau de créateurs », a déclaré le co-fondateur et PDG de HCPL, Varun Alagh.

Le co-fondateur et PDG de Momspresso, Vishal Gupta, a déclaré : « ensemble, nous sommes dans une position unique pour débloquer des synergies en créant un livre de lecture de contenu attrayant pour le commerce ».

