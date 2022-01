Honasa Consumer lève 52 millions de dollars lors de la dernière levée de fonds menée par Sequoia

La société utilisera les nouveaux capitaux pour les lancements de marques, l’expansion de la distribution, la croissance inorganique et l’expansion du portefeuille actuel au-delà des frontières

Honasa Consumer Pvt. Ltd. (HCPL), qui dirige Mamaearth, The Derma Co., a annoncé samedi avoir levé 52 millions de dollars lors de la dernière levée de fonds menée par Sequoia pour entrer dans le club convoité des licornes. D’autres investisseurs, dont Sofina Ventures SA et Evolvence, ont également participé au tour de table. Le cycle a fourni une option de monétisation des plans d’actionnariat salarié (ESOP), a indiqué la société dans un communiqué. « Nous allons déployer les fonds vers des lancements de marques, étendre la distribution, la croissance inorganique et étendre le portefeuille actuel au-delà des frontières. Sequoia, Sofina et Evolvence ont respectivement des atouts uniques aux États-Unis, en Europe et dans le CCG, ce qui nous aidera à nous développer à l’international et à apprendre des autres sur ces marchés », Varun Alagh, co-fondateur et PDG de Honasa Consumer Pvt. Ltd, a déclaré.

La société utilisera les nouveaux capitaux pour étendre son portefeuille de marques de soins personnels D2C, tandis qu’elle a récemment lancé Aqualogica, une marque de soins de la peau à base d’hydratation pour pénétrer un nouveau segment. De plus, elle déploiera une partie des fonds pour l’innovation produit, la distribution et la commercialisation de ses marques. L’expansion de la distribution pour Mamaearth et The Derma Co. restera un autre domaine d’intervention.

« Le récent cycle nous permettra d’alimenter notre entonnoir d’innovation et de fournir un assortiment plus large de produits de soins personnels permettant de résoudre les problèmes pour la génération Y. Le cycle donnera davantage d’impulsion à notre entonnoir d’innovation et nous aidera à servir nos consommateurs avec un assortiment plus large de produits », Ghazal Alagh, co-fondateur et CIO, Honasa Consumer Pvt. Ltd, a déclaré.

Selon Ishaan Mittal, MD, Sequoia India, alors que la découverte et la consommation des marques FMCG sont de plus en plus influencées par les canaux numériques, cela offre une opportunité unique aux fondateurs de créer les marques du futur. Mamaearth s’est imposé comme un leader incontesté du marché dans cet espace de biens de consommation axé sur le numérique, a ajouté Mittal.

Lire aussi : Programmatique 2022 : viser une confiance et une transparence accrues

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.