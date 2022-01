Christian Horner a déclaré que c’était une période « émotionnelle » pour Honda en 2021, car ils ont connu une dernière année sensationnelle en Formule 1.

Le célèbre partenariat McLaren-Honda dans les années 80 et au début des années 90 a été l’un des plus réussis de l’histoire du sport, et le titre des pilotes de Max Verstappen a vu le nom de Honda revenir sur une voiture victorieuse pour la première fois depuis qu’Ayrton Senna l’a dirigé dans 1991.

Même si McLaren a remporté 15 des 16 pole positions avec la puissance Honda en 1988, Verstappen a dépassé Senna pour remporter le plus de victoires par un pilote individuel en une saison utilisant un moteur Honda en 2021, avec 10 à son actif.

Horner discutait de la saison avec Verstappen dans une vidéo d’eux marchant dans l’usine Red Bull, et le directeur de l’équipe ne tarit pas d’éloges sur la façon dont le motoriste les a aidés sur leur chemin en 2021.

« C’est incroyable cette année », a déclaré Horner alors qu’il se tenait devant le groupe motopropulseur de Honda. « Ils ont fait un travail incroyable cette année, et sans cet accident à Silverstone, nous aurions traversé l’année avec trois moteurs.

«Pour eux, c’était tellement émouvant parce qu’ils n’arrêtaient pas de battre leurs propres records. Les records de Senna, les pole positions, les podiums, les victoires et maintenant le championnat.

« Que vous soyez sur cette liste de champions est extrêmement fier pour eux. C’est juste une honte [they’re leaving], peut-être qu’ils reviendront.

Verstappen et Horner ont ensuite regardé la mer d’orange à Zandvoort pour la course à domicile du champion du monde, voyant des images de la foule partisane qui soutenait le pilote Red Bull à chaque étape du parcours.

Comme une grande partie de la saison, Verstappen a été enfermé dans une bataille serrée avec Lewis Hamilton pendant la majeure partie de la course, mais il a finalement gagné.

Horner a fait l’éloge de la force mentale de son pilote lors d’un week-end où il était largement attendu pour gagner, et a comparé l’expérience à une sortie nocturne pendant trois jours consécutifs.

« En y repensant maintenant, ce sont des scènes incroyables », a déclaré Verstappen. « Mais je pense aussi qu’à l’époque, tous ces fans s’attendaient à ce que je gagne, mais à l’époque c’était si proche, la bataille. »

Horner a ajouté : « C’était comme être dans une boîte de nuit pendant trois jours avec cent mille Néerlandais énervés chaque jour.

«Je me souviens juste de vous avoir regardé sur la grille et pensé que le bruit était si intense, et je viens de vous voir dans votre propre zone. J’ai pensé : ‘Comment a-t-il réussi à faire taire tout ça ?’

« Tu étais tellement en contrôle ce jour-là. C’était une atmosphère incroyable et un résultat incroyable – une grande course à gagner. »