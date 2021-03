Honda accepte de vendre une usine automobile britannique au géant de la logistique Panattoni

Un camion avec remorque porte-voitures quitte l’usine automobile Honda de Swindon, Grande-Bretagne

Honda a accepté de vendre sa seule usine automobile britannique à Swindon, dans le sud de l’Angleterre, au géant de la logistique Panattoni, a déclaré samedi un porte-parole de la société, alors que le nouveau propriétaire prévoyait de faire un investissement important sur le site tentaculaire.

Le constructeur automobile japonais, qui construit environ un dixième des 1,5 million de voitures produites en Grande-Bretagne, a pris la décision deux ans après avoir annoncé son intention en 2019 de cesser la production dans son usine de Swindon. La fermeture de l’usine devrait entraîner la perte de 3 500 emplois.

Honda, qui a connu des difficultés en Europe, a déclaré que la fermeture de l’usine n’était pas liée au départ de la Grande-Bretagne de l’Union européenne, mais qu’elle devait concentrer ses activités dans les régions où elle s’attend à vendre la plupart des voitures.

Panattoni a déclaré qu’il effectuait un investissement de 700 millions de livres (965 millions de dollars) dans son développement lié à la logistique, dans le but de créer de nouveaux emplois, une fois que Honda aura terminé le déclassement de l’usine qui construit ses berlines Civic, probablement au printemps prochain, a rapporté le Financial Times. plus tôt.

La dernière décision fait suite aux décisions des sociétés d’électronique Sony et Panasonic de déplacer leur siège social vers l’UE depuis la Grande-Bretagne, tandis qu’Hitachi a mis de côté un projet d’énergie nucléaire en Grande-Bretagne au milieu du Brexit.