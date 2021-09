Honda blâme le train DRS pour les malheurs d’AlphaTauri

Honda a été déçu de voir les deux AlphaTauri coincés dans un train de voitures assistées par DRS à Sotchi, incapables de progresser.

Après une course à domicile lamentable à Monza, AlphaTauri est passé au Grand Prix de Russie en espérant une meilleure performance.

Finalement, c’était une autre course qui n’a donné aucun point, puisque Pierre Gasly a franchi la ligne P13, tandis que son coéquipier Yuki Tsunoda n’a réussi que P17.

Aucun des deux pilotes n’a pu trouver de points positifs après la course, Tsunoda se plaignant de problèmes d’équilibre avec son AT02, tandis que Gasly a carrément déclaré qu’AlphaTauri ne méritait pas de points après avoir à nouveau échoué à exploiter son potentiel.

Ce fut l’un des Grand Prix de Russie, sinon le plus divertissant à ce jour, avec beaucoup d’action tout au long, bien que le milieu de terrain serré ait quelque peu souffert grâce au DRS qui a en fait commencé à rendre les dépassements plus difficiles.

Et c’est ce que Honda croit être la perte d’AlphaTauri à Sotchi.

“Les deux pilotes de la Scuderia AlphaTauri n’ont pas pu regagner de place, coincés dans un train DRS et c’est un peu décevant donc qu’ils n’aient pas pu marquer de points”, a déclaré le directeur technique de Honda F1 Toyoharu Tanabe.

La marchandise Red Bull est disponible à l’achat dès maintenant via la boutique officielle de la Formule 1

L’après-midi a été bien meilleur chez Red Bull, mais Max Verstappen est passé du dernier sur la grille à la deuxième place sous le drapeau à damier, le parfait entraînement de récupération assisté par une forte averse tardive.

“Ce fut une course passionnante avec une arrivée chaotique lorsque la pluie est tombée dans les derniers tours”, a poursuivi Tanabe.

« Max avait déjà gagné plusieurs places, après être parti de la 20e place sur la grille, puis lui et Red Bull Racing ont fait le bon choix de stratégie pour lui amener des pneus pluie, ce qui lui a permis de dépasser plus de voitures et de terminer deuxième.

« C’est un résultat très positif pour le championnat, étant donné que nous avons pris une pénalité de PU et avons dû partir de la dernière ligne, car bien que Hamilton ait repris la tête, il n’a que deux points d’avance.

“Chéco [Sergio Perez] a très bien géré ses pneus dans un long premier relais et a fait une très bonne course, mais il n’a pas eu la chance d’être rattrapé par les pluies plus abondantes et a chuté à la neuvième place.

“Il reste encore sept courses à disputer et ce sera une bataille difficile pour le championnat, mais pour l’instant, nous nous concentrons uniquement sur la prochaine course en Turquie.”

Verdict PlanetF1