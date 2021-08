Honda Cars India lance une nouvelle campagne pour la deuxième génération de la nouvelle Honda Amaze

La campagne est en ligne aujourd’hui

Honda Cars India Limited (HCIL) a lancé une campagne marketing pour annoncer le lancement de la deuxième génération de sa nouvelle Honda Amaze. Conceptualisée et exécutée par Taproot Dentsu, la campagne à 360 degrés positionne la nouvelle Honda Amaze comme le symbole de statut de fait dans le segment des berlines compactes.

Le lancement TVC, ‘Jeete Hain Shaan Se’ présente une famille toute habillée, voyageant dans leur nouvelle Honda Amaze à travers les lieux de leur ville. En montant dans la voiture, la famille incarne l’esprit du cœur de l’Inde, faisant une annonce large et claire d’être sortie de l’ombre des grandes villes. Les cinq membres de la famille à l’intérieur de la nouvelle voiture sont vus faire tournoyer leurs moustaches existantes, inexistantes et maquillées avec aplomb. La campagne donne un aperçu des nouveaux extérieurs Honda Amaze et reflète la raison pour laquelle la famille a du swag.

« Un moteur stratégique et le plus gros volume pour notre entreprise développé exclusivement pour le consommateur indien, la nouvelle Honda Amaze est une manifestation parfaite des rêves d’une jeune famille indienne progressiste. La campagne est conçue pour toucher les consommateurs du cœur de l’Inde et célébrer leur « shaan » d’être arrivé dans la vie », a déclaré Rajesh Goel, vice-président senior et directeur des ventes et du marketing, Honda Cars India.

Selon Titus Upputuru, directeur créatif national, Taproot Dentsu, la campagne célèbre l’ascension de notre cœur de pays qui ne vit plus dans l’ombre des grands homologues métropolitains. “De l’idée centrale de ‘Jeete Hain Shaan Se’ au casting, au costume, aux couleurs, à la musique remarquable et au montage – célèbrent ensemble cette attitude sans vergogne de ‘shaan'”, a-t-il ajouté.

Les deux tiers de l’Inde, au-delà des métros, alimentent l’économie avec une augmentation du pouvoir d’achat, a déclaré Abhinav Kaushik, vice-président exécutif de Taproot Dentsu. “Alors que l’émotion derrière la nouvelle campagne Honda Amaze est quelque chose d’universel, l’attitude et la confiance sont quelque chose qui résonne fortement avec l’état d’esprit des consommateurs des villes de niveau 2 et 3”, a déclaré Kaushik.

Lire aussi : Mankind Pharma dit #HealthOKToSabOK dans une nouvelle campagne numérique

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.