Honda CB350RS: vous payez un supplément pour le style, pour le look

La Honda H’ness CB350, lancée à la fin de l’année dernière, est probablement la meilleure moto à son prix et dans son segment en Inde. La CB350RS est une forme de carrosserie différente de la H’ness – une forme plus urbaine et plus urbaine. Celui qui est très confortable à conduire.

Si le H’ness CB350 est un design classique qui rencontre les caractéristiques du 21e siècle, le CB350RS est une machine de conduite urbaine hors du commun. La position de conduite, l’angle à califourchon, la note d’échappement, le combiné d’instruments minimaliste – tout semble avoir été fait pour le pilote. Monter et descendre du vélo est facile pour presque tout le monde; il pèse à peu près 180 kg et donc le conduire dans des embouteillages est un jeu d’enfant, son rayon de braquage est étroit (car le guidon tourne un peu plus que beaucoup d’autres motos de sa taille), et le naviguer dans des rues étroites est aussi simple que de conduire un vélo de 100 cm3.

En même temps, la CB350RS est une moto juste pour le pilote, pas vraiment pour deux personnes (même si le siège est pour deux). Comme j’ai expérimenté le passager, il n’y a pas de barre d’appui pour le passager (et je n’avais donc pas d’autre choix que de m’accrocher aux épaules du pilote).

Le moteur est excellent – la puissance délivrée est linéaire, c’est-à-dire que si vous accélérez, disons, de 40 à 70 km / h en troisième vitesse, la puissance ne semble pas circuler par à-coups, mais est également répartie sur toute la plage de régime.

Est-ce un achat de valeur?

Pas vraiment. C’est environ Rs 6000 plus cher que le H’ness CB350 (qui est un très bon rapport qualité / prix). Le CB350RS est plus un vélo de cycliste et attire beaucoup plus de globes oculaires que l’ancien. Ce supplément de 6k que vous payez est plus pour le style et l’apparence.

Il y a quelques points à améliorer:

—L’orientation de l’interrupteur du klaxon est éloignée du pouce. Bien que cela signifie que le cycliste ne peut pas klaxonner inutilement, un klaxon est également utilisé en cas d’urgence et il faut étirer le pouce pour atteindre l’interrupteur.

—Lors de l’utilisation du levier de la béquille latérale, le pied gauche frotte contre le repose-pied. Dans de rares cas, cela peut faire mal.

