Honda Civic 2022 – Examen de CarPlay sans fil

Le CarPlay sans fil est de plus en plus adopté par les constructeurs automobiles, et l’un des plus récents à adopter la technologie est Honda, qui l’a lancé dans l’Accord 2021 et l’a maintenant étendu à la Civic pour 2022. J’ai récemment eu la chance de passer du temps dans la nouvelle Civic, qui offre une expérience d’infodivertissement familière avec plusieurs ajouts pratiques.



Mon véhicule d’essai était une garniture Touring haut de gamme, dotée d’un écran principal d’infodivertissement de 9 pouces avec SiriusXM et d’une navigation intégrée par rapport à l’écran de 7 pouces dépourvu des autres fonctionnalités trouvées sur d’autres versions.

Infodivertissement Honda



J’ai jeté un coup d’œil à l’Accord 2018 avec CarPlay filaire il y a quelques années, et l’apparence générale du système d’infodivertissement Honda reste remarquablement similaire avec un écran d’accueil comportant des tuiles codées par couleur en fonction de la fonction, comme le bleu pour les fonctions audio, le jaune pour fonctions système, vert pour les fonctions téléphone/messagerie et rouge pour la navigation.



Un changement au cours des dernières années est que les raccourcis personnalisables ont été déplacés de la bande d’état supérieure vers leur propre ligne en bas de l’écran, permettant ainsi six onglets plus grands qui vous mèneront directement à vos applications les plus fréquemment utilisées, où que vous soyez. dans le système Honda natif, mais pas dans ‌CarPlay‌.



Le système comprend des raccourcis intelligents, qui utilisent votre comportement d’écoute, de musique et de navigation passé pour prédire les fonctions que vous pourriez vouloir utiliser à un moment donné. Vous pouvez donner votre avis sur les suggestions, et elles s’amélioreront au fil du temps à mesure qu’elles recueilleront plus de données sur vos habitudes d’utilisation.



Bien que Honda affirme avoir amélioré la réactivité du système d’infodivertissement de la Civic, cela me paraissait toujours un peu lent, en particulier lors de l’ouverture d’applications pour la première fois après le démarrage du système. Les stations SiriusXM prenaient parfois jusqu’à une minute pour démarrer la lecture après le démarrage de la voiture, et l’application de navigation était généralement assez lente à se lancer complètement la première fois que j’y accédais après avoir démarré la voiture, même si c’était beaucoup mieux lors des visites de retour à l’application pendant le même lecteur.

Un bouton de volume bien placé est pratique pour des réglages rapides, tandis que les boutons durs pour l’accueil, le retour et l’avant/arrière audio offrent des commandes d’accès rapide qui ne nécessitent pas l’utilisation de l’écran tactile.

CarPlay sans fil



Il est important de noter que le « CarPlay » sans fil sur la Civic 2022 n’est disponible que sur la version Touring la plus haut de gamme, toutes les autres versions étant limitées à la version filaire « CarPlay ». C’est une limitation malheureuse, car la mise à niveau vers le sans fil rend ‌CarPlay‌ tellement plus pratique pour les courts trajets où vous ne voudrez peut-être même pas prendre la peine de sortir votre téléphone de votre poche.



La configuration sans fil ‌CarPlay‌ était extrêmement simple comme prévu, avec les invites habituelles apparaissant après la connexion de mon téléphone au système via Bluetooth, et à partir de ce moment-là, la connexion automatique et transparente à chaque démarrage de la voiture.



‌CarPlay‌ occupe tout l’écran de la Civic, et avec l’écran de 9 pouces, il est très grand. Sans fonctionnalité d’écran partagé ou barre d’état persistante, vous ne pouvez pas voir les informations du système Honda natif à côté de CarPlay‌, mais au moins le bouton d’accueil physique à côté de l’écran permet de sortir facilement de ‌CarPlay‌ et vous pouvez utiliser les raccourcis pour simplifier l’accès à ‌CarPlay‌.



Atténuant également le manque de visibilité du système natif sur l’écran principal en mode « CarPlay », le grand écran numérique du conducteur de 10,2 pouces sur la garniture Touring, qui peut afficher utilement certaines données telles que vos informations audio et les invites de navigation à partir de l’un des dans le système ou CarPlay‌.

Les directions Apple Maps s’affichent à l’intérieur du compteur de vitesse numérique sur l’écran du conducteur

Le système audio Bose sur la garniture Touring offre une qualité audio solide, avec 12 haut-parleurs dispersés dans l’habitacle. Les invites audio de ‌CarPlay‌ ont un aspect directionnel, provenant d’un haut-parleur situé derrière l’écran lui-même. D’autres sons diminuent également un peu pendant que Siri parle afin de s’assurer que ‌Siri‌ peut être entendu.

Chargement et ports sans fil



Les chargeurs de téléphones sans fil semblent également être aléatoires, les fabricants proposant une grande variété de modèles. J’ai l’impression que cela devrait être un concept simple, mais je suis toujours surpris que certains d’entre eux ne fonctionnent pas de manière cohérente.



Prendre en charge un éventail de tailles d’appareils et les maintenir correctement positionnés tout en étant soumis à diverses forces dans un véhicule en mouvement s’est apparemment avéré difficile, mais je suis heureux de dire que Honda a fait un travail solide avec son chargeur sans fil dans la nouvelle Civic. . Comme avec le ‌CarPlay‌ sans fil, cependant, le chargeur de téléphone est également limité à la version Touring.



La solution de charge de la Civic est un simple coussin caoutchouté dans un casier à la base de la console centrale. Une paire de rails en plastique subtils aide à garder les appareils relativement centrés sur les bobines de charge dans le compartiment, et mon iPhone 13 Pro Max dans un étui Apple avait de la place à revendre. Le chargeur n’a eu aucun problème à lancer ou à maintenir la charge avec mon téléphone, et mon téléphone est toujours resté là où je l’ai mis.



Honda s’appuie toujours sur l’USB-A pour la connectivité filaire dans la Civic, offrant un total de quatre ports sur les versions EX et Touring : un port de charge et de données et un port de charge uniquement à l’avant adjacent au compartiment de charge sans fil et deux ports de charge uniquement à l’arrière de la console centrale pour les passagers arrière. Les versions LX et Sport bas de gamme n’ont qu’un seul port USB-A, situé à l’avant pour la connectivité filaire ‌CarPlay‌ et Android Auto.

Conclure



CarPlay‌ sans fil sur la Civic 2022 est certainement un ajout bienvenu, rendant la fonctionnalité accessible sur l’une des voitures les plus populaires aux États-Unis, en particulier parmi les acheteurs pour la première fois et les plus jeunes. Malheureusement, il est limité à la version Touring, vous devrez donc ajouter plus de 7 000 $ au prix de base du véhicule pour obtenir le ‌CarPlay‌ sans fil, bien que vous obteniez évidemment de nombreuses autres améliorations.

Il en va de même pour le chargeur de téléphone sans fil. Il n’est pas inhabituel que des chargeurs sans fil ‌CarPlay‌ et des chargeurs de téléphones sans fil soient associés à des niveaux de finition étant donné leur utilité interdépendante, ce n’est donc pas une surprise, mais ce serait quand même bien si ces fonctionnalités étaient disponibles sur certaines versions inférieures, même en tant que option autonome qui ne vous oblige pas à ajouter également toutes les mises à niveau incluses dans les versions supérieures.

Même dans la version Touring haut de gamme requise pour obtenir ces fonctionnalités, la Civic 2022 coûte moins de 30 000 $, elle est donc à la portée de nombreux acheteurs de voitures neuves grand public. Je souhaite juste qu’il soit accessible à la foule qui cherche à s’en tenir au segment des moins de 25 000 $.