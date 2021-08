Honda craint une “situation difficile” avec le PU de Verstappen

in

Contraint de changer le moteur de Max Verstappen après les qualifications en Hongrie, Honda l’a renvoyé au Japon pour voir s’il peut être réparé.

Mais étant donné que Honda n’est pas autorisé à remplacer des pièces, à réparer uniquement les dommages de surface, le directeur technique Toyoharu Tanabe n’a aucune idée à ce stade de leur situation.

Bien que le groupe motopropulseur de Verstappen ait reçu le feu vert après son énorme accident du Grand Prix de Grande-Bretagne, enregistrant un impact de 51G, le moteur a développé une fissure au cours du week-end du GP de Hongrie.

En regardant les données après les qualifications, où Verstappen était troisième derrière les coéquipiers Mercedes, Honda a découvert une faille dans la transition du moteur à la boîte de vitesses.

Le motoriste japonais a changé le groupe motopropulseur avant la course, donnant à Verstappen son troisième de la saison et le dernier PU sans pénalité.

Honda espère toujours que le moteur fissuré pourra être réparé et renvoyé à la piscine.

Tanabe a déclaré via Autosport: “Nous le renverrons à Sakura [Honda’s R&D facilities in Japan] pour vérifier la situation de la fissure et sa position.

« Nous pouvons alors déterminer ce qui se passera dans le futur et déterminer si cela peut être réparé.

« Puisqu’il n’est pas possible de remplacer des pièces, nous examinerons s’il peut être réparé de l’extérieur.

« Le résultat de cela déterminera s’il peut ou non être utilisé à l’avenir. Je ne sais pas, mais je pense que c’est une situation assez difficile.

La marchandise Red Bull est disponible à l’achat dès maintenant via la boutique officielle de la Formule 1

Le conseiller de Red Bull, Helmut Marko, pense que la fissure est le résultat de l’accident de Verstappen au GP de Grande-Bretagne.

“Les dégâts sont le résultat de l’accident de Silverstone”, a-t-il déclaré dimanche.

« Le moteur n’était plus utilisable et nous devons encore étudier s’il peut être sauvé.

“Pour le moment, nous devons supposer que nous mettrons un quatrième moteur, ce qui signifie que nous aurons une pénalité sur la grille.”

Honda n’a pas non plus vu le troisième PU de Verstappen à son meilleur, le Néerlandais a été rattrapé par le chaos du premier tour de Valtteri Bottas, le laissant avec une RB16B gravement endommagée. Il rentre chez lui à la neuvième place.

Red Bull et Honda examinent également le moteur de Sergio Perez après son abandon dans le premier tour, également à cause de l’accident de Bottas.

Christian Horner craint que son PU ne soit également hors jeu.

“Il a perdu toute son eau immédiatement”, a déclaré le patron de l’équipe. “Nous devrons l’examiner plus en détail, mais les premiers rapports indiquent qu’il ne sera plus en service.”